Oschatz schreibt Handelskonzept fort

Oschatz

Die coronabedingte Zwangspause für den Einzelhandel hat die Bedeutung lokaler Händler für die Innenstadt überdeutlich vor Augen geführt. Die Schließung von Mitte März bis Ende April wird sich auf den Umsatz auswirken, ohnehin vorhandene Einbußen durch Discounter und den Online-Handel sind durch Corona stärker zu verzeichnen als bisher.

Genau diesen Trends soll mit der Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts entgegengewirkt werden. Dem hat der Stadtrat unlängst zugestimmt. Schon seit dem Jahr 2008 bekennt sich die Verwaltung, gemeinsam mit dem Stadtrat zu einer lebendigen Innenstadt – kleine Geschäfte sind dafür unverzichtbar. Federführend ist dabei die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mit Sitz in Dresden.

Anzeige

Die Stärkung des Einzelhandels hat sie sich im Konzept explizit auf die Fahnen geschrieben, stellt aber auch fest, dass dies nur mit Hilfe der Verwaltung, der Oschatzer Unternehmen und deren Verbund in der Werbegemeinschaft gelingen kann, heißt es im Beschluss.

Weitere LVZ+ Artikel

Eingeflossen sind in die Überarbeitung des Konzepts unter anderem Änderungen im Sortiment, der Anteil des Internet-Handels und Änderungen in der Verkaufsfläche und Art der Handelsgeschäfte. Ferner spielen die Bevölkerungsentwicklung mit ihrer Altersstruktur, die Kaufkraft und das Konsumverhalten der Einwohner in Oschatz und Umgebung eine Rolle.

Von Christian Kunze