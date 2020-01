Oschatz startet Aufholjagd beim Radwegebau

Oschatz

Beim Radwegebau hat die Stadt Oschatz einen großen Zeitverzug aufzuholen. Nach der Landesgartenschau 2006 habe es einen drastischen Einbruch bei den Steuereinnahmen gegeben. Deshalb sei das Radweg-Programm erst einmal auf Eis gelegt worden. So schilderte Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) die Ausgangssituation zum Auftakt des Oschatzer Gespräches. Das widmete sich am Dienstagabend dem Thema „Fahrradfreundliches Oschatz“. Etwa 70 Gäste waren ins Thomas-Müntzer-Haus gekommen.

Bisher schleppender Ausbau

Der Experte für Radverkehr im Landkreis Nordsachsen heißt Uwe Laslo. Als Kreisradwegewart kennt er den Ausbaustand. Nach seinen Angaben besteht im Landkreis ein Bedarf an 250 Kilometer straßenbegleitenden Radwegen. Seit 2013 wurden jedoch nur sieben Kilometer gebaut, bis zum Jahr 2025 sollen es 64 Kilometer werden. Sein Resümee: „Der Ausbau von Radverkehrsanlagen geht schleppend voran.“

Als „Leuchtturm-Beispiel“ bezeichnete Laslo den Ausbau der Mulde-Elbe-Radroute im Stadtgebiet Oschatz, der im Vorjahr abgeschlossen wurde. Doch in der Döllnitzstadt gibt es noch etliche Problemstellen. OBM Kretschmar benannte die wichtigsten Projekte für die nächste Zeit.

Geplant wird derzeit ein Radweg neben der B 6 von der Friedensstraße bis zum Abzweig nach Großböhla (Landrichter).

Der Weg von Leuben bis Schlanzschwitz soll für Radfahrer ausgebaut werden.

Im Stadtteil Fliegerhorst plant die Stadt den Ausbau der Sternallee mit Anschluss an die Westanbindung zum Fliegerhorst.

Von der Autobahn A 14 bis nach Lonnewitz soll die Staatsstraße 31 einen straßenbegleitenden Radweg erhalten.

An der Bahnhofstraße soll der Weg von der Stadtgärtnerei bis zum Bahnhof und der Weg an der ehemaligen Zuckerrübenfabrik als Verbindung zum Dreibrückenweg ausgebaut werden.

Und in Altoschatz ist geplant, den Radweg von Thalheim an der Thalheimer Straße bis zum Rittergut in Altoschatz durchzuziehen.

Bahnhofstraße im Blickpunkt

Und was halten die Oschatzer von diesen Plänen? Einen durchgehenden Radweg an der Bahnhofstraße hält Reiner Müller durchaus für möglich. OBM Kretschmar entgegnete, dass dies im Bereich von der Oberschule bis zur Friedensstraße wegen der parkenden Autos schwierig zu bewerkstelligen sei. Reiner Müller schlug zudem vor, die Gasse An der Mauer in Oschatz von beiden Seiten her für den Radverkehr freizugeben. Das gilt auch für die Einfahrt auf den Dreibrückenweg vom Entenfang aus. Stadtoberhaupt Kretschmar stellte in Aussicht, dass hier in Kürze eine Lösung im Interesse der Radfahrer gefunden werde.

Radweg von Merkwitz bis Lampertswalde

Walter Flügel regte an, dass ein durchgehender Radweg von Merkwitz über Wellerswalde bis Lampertswalde nicht unbedingt parallel zur Straße, sondern auch auf Feldwegen oder entlang kleiner Flüsschen führen könnte. Dazu OBM Kretschmar: „Einfach so durch die Prärie – das dürfte schwierig sein.

Den Vorschlag der Grünen-Stadträtin Uta Schmidt, auf wenig befahrenen Ortsverbindungsstraßen Streifen für Radfahrer abzutrennen, griff Dieter Oehmichen auf. Das werde beispielsweise in der Region Wurzen und in Leipzig-Grünau bereits praktiziert.

Anregungen für Arbeitsgruppe

„Wir nehmen die Anregungen mit in unsere Arbeitsgruppe. Wir sind auf einem guten Weg, haben aber noch ein Stück zu gehen“, zog Linken-Stadtrat Thomas Schneider ein Fazit. Das Stück beschrieb Grünen-Stadtrat David Pfennig noch etwas genauer: „Wenn weiter so wie bisher gebaut wird, dann dauert das noch 250 Jahre.“

Auf OAZ-Nachfrage sagte OBM Kretschmar nach der Veranstaltung, dass er die Anregungen der Oschatzer im Spätsommer in die Ratssitzung einbringen werde.

Von Frank Hörügel