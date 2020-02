Oschatz stellt sich auf mehr Elektroautos ein

Oschatz

Sieben Jahre ist es her, dass die Stadt Oschatz ins Geschäft mit dem Stromnetz eingestiegen ist und sich einen kleinen Anteil gekauft hat. Anfang 2013 ging die Oschatz Netz GmbH ans Netz. Gestartet ist die Döllnitzstadt mit einem Mini-Anteil von 0,02 Prozent am Stromnetz. Im Jahr 2015 erhöhte Oschatz auf 25,1 Prozent und hat nun gegenüber dem Mehrheitsgesellschafter Envia M (74,9 Prozent) eine kräftigere Stimme. Geschäftsführer der Oschatz Netz GmbH ist Uwe Nickel.

Anlage an der oberen Belastungsgrenze

Was auf Oschatz bezüglich des Stromnetzes zukommt, war zur jüngsten Stadtratssitzung ein Thema. Ralf Baudisch von der Gesellschaft Mitnetz Strom (Tochter von Envia M) sagte: „Die vorhandenen Anlagen sind mehr und mehr an der oberen Belastungsgrenze ausgereizt.“ Das trifft auch auf das Oschatzer Stromnetz zu. Um dessen Betrieb auch in Zukunft stabil absichern zu können, soll laut Baudisch ab dem Umspannwerk am Wellerswalder Weg bis zum Jahr 2032 ein getrenntes Netz für das Stadtgebiet Oschatz und das umliegende Land geschaffen werden. Nach Einschätzung des Netz-Experten ist die Energiewende mit einem großen Investitionsbedarf verbunden, zu dem auch Oschatz als Anteilseigner einen Beitrag leisten muss.

Elektroautos werden abends geladen

Als konkretes Beispiel nannte Baudisch den Trend zu Elektroautos, die auch Stromer genannt werden. Die sind zwar in der ländlich geprägten Collm-Region derzeit noch Exoten. Doch das wird sich aller Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahren grundlegend ändern. Und dann würden immer mehr Besitzer von Elektroautos ihre Fahrzeuge zu Hause aufladen wollen. „Das Problem ist, dass die Leute ihre Elektroautos abends nach der Arbeit laden werden“, so Baudisch. Zu diesem Tages-Zeitpunkt sei der Stromverbrauch aber bereits unabhängig davon hoch. Eine Konsequenz aus dieser Entwicklung: Mit Blick auf die zunehmende Elektromobilität sollen beim Verlegen neuer Kabel im Stadtgebiet Oschatz größere Querschnitte als bisher verwendet werden.

Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos): „Das macht deutlich, was alles für Überlegungen beim Netzausbau zu berücksichtigen sind.“

Von Frank Hörügel