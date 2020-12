Oschatz strahlt bei Premiere von „Lichterschein“

Oschatz

Rote und grüne Scheinwerfer strahlen die Hausfassaden an, vor den Geschäften brennen Kerzen. Und aus den Lautsprechern tönen „In der Weihnachtsbäckerei“ oder „Jingle Bells“. Etliche Besucher schlendern durchs Stadtzentrum. Bei der Premiere für den „Oschatzer Lichterschein“ sorgen die Mitglieder der Werbegemeinschaft am Sonnabend von 15 bis 20 Uhr für ein stimmungsvolles Einkaufs-Ambiente.

Romy und Arthur Mammitzsch vor der Oschatz-Info. Quelle: Frank Hörügel

Tobias Rahn (27) wohnt mit seiner Frau Lisa (30) und den Kindern Jonas (2) und Johanna (3) am Neumarkt und nutzt den späten Sonnabendnachmittag zu einem Bummel durch die Stadt.Vorbei am Intersport Hanel, wo sich eine kleine Schlange gebildet hat und mit Blick auf die Auslage der Goldschmiede Zierlichkeiten, die ebenfalls gut besucht ist. „Was Oschatz auf die Beine stellt, ist schön. In dieser schweren Zeit ist es wichtig, wenn man mal an etwas anderes denkt als an Atemschutz und Desinfektion“, sagt Tobias Rahn.

Oschatzer Lichterschein auf dem Neumarkt. Quelle: Frank Hörügel

„Es waren ein paar Kunden da. Ich finde es super, dass die Geschäfte in der Innenstadt an einem Strang ziehen“, sagt Fahrradhändler David Schatzki.

Auch beim Schuhmachermeister Rocco Eichler war der Zuspruch eher verhalten. „Wenn sich jemand hierher verirrt und guckt, ist das schon viel wert. Mal sehen, wie das am 19. Dezember wird“, sagt er. Am Sonnabend vor Weihnachten heißt wieder: Willkommen zum „Oschatzer Lichterschein“.

