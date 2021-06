Oschatz sucht junge Graffiti-Künstler für Müntzer-Passage und Freibad

Oschatz/Dresden

Bunte Ferien versprechen die Stadt Oschatz und die Oschatzer Freizeitstätten GmbH kreativen und Graffiti-affinen jungen Oschatzern. Im August soll es einen Workshop geben, im Rahmen dessen die Passage zwischen der Stadthalle und dem Lidl-Markt mit dieser Farbsprühtechnik neu gestaltet werden soll. Laut Jugendarbeiter René Werner wolle man damit ein Zeichen gegen illegale unansehnliche Schmierereien und andere Verunreinigungen setzen, wie sie dort – und an anderen Stellen im Stadtbild immer wieder zu beklagen sind.

Wie René Werner erklärte, entstand gemeinsam mit der Leiterin der Oschatzer Freizeitstätten GmbH, Uta Moritz, die Idee, die Jugendlichen einzubinden und sich professionelle Hilfe zu holen. Zwei im Graffiti geübte Sprüher, Meiko Böhme aus Oschatz und Christian Weise aus Dresden, wollen interessierten jungen Menschen die Historie, diverse Techniken und mehr beibringen – und mit ihnen binnen der letzten August- und ersten Septemberwoche die Wand in der Passage gestalten.

Frische Farbe für Freibad

„Geübt“ werden soll schon Anfang August an einer anderen Stelle, die größer ist als die Fläche in der Passage und ebenfalls oft mit unansehnlichen Schriftzügen versehen wird: Die Rückwand des Imbisses im Oschatzer Freibad. Bei einem Vor-Ort-Termin mit den beiden Künstlern entstand laut René Werner die Idee, den Schriftzug „OSCHATZ“ aufzubringen und in den Zwischenräumen, die Buchstaben lassen, stadttypische Bilder einzufügen. Diese Aufgabe ist eine Art „Casting“, bei dem sich besonders talentierte junge Sprüher für die Arbeit in der Passage qualifizieren können“, so Werner.

Ermöglicht werden soll all das mit einer Förderung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern (SMI), das unter anderem zum Inhalt hat, ebensolche oft durch Schmierereien oder anderweitige Beschädigungen betroffene Plätze und Objekte wieder ansehnlich zu gestalten und dabei Akteure vor Ort mit einzubeziehen.

