Oschatz

Zur Zeit haben Eis und Sonnencreme auf dem Neumarkt Hochkonjunktur, aber schon in sechs Monaten wird Glühwein wieder gefragt sein. Zum besinnlichen Treiben auf dem Weihnachtsmarkt gehören seit zwei Jahren auch kleine Wichtel und Engel, die, meist in Begleitung des Weihnachtsmannes, kleine Geschenke an die Besucher verteilen.

Helfer zum Weihnachtsmarkt

„Die bisher tätigen Engel haben eine tolle Arbeit geleistet. Nun brauchen wir ebenso engagierte Nachfolger“, so die Leiterin der Oschatzer Freizeitstätten GmbH (OFG), Uta Moritz. Das Unternehmen sucht drei bis fünf neue Jungen und Mädchen im Alter von acht bis elf Jahren, die an den vier Tagen des Oschatzer Weihnachtsmarktes vom 5. bis 8. Dezember täglich etwa eine Stunde unterwegs sind. „Die Kinder sollten aufgeschlossen und freundlich sein und sich trauen, auf die Oschatzer und ihre Gäste zuzugehen“, so Claudia Werner vom Marketing der OFG. Bewerbungen sollten ein Foto, den vollständigen Namen, das Alter und Kontaktdaten inklusive der Telefonnummer enthalten.

Fotoshooting für Gewinner

Die Gewinner erhalten ein professionelles Fotoshooting mit dem Fotostudio Corinna. Die Fotos werden für die Bewerbung des Oschatzer Weihnachtsmarktes durch die Oschatzer Freizeitstätten GmbH und für Werbezwecke des Fotostudios Corinna verwendet. Jeder Engel und jeder Wichtel bekommt zudem ein paar Aufnahmen für das heimische Fotoalbum.

Bewerbungen an: Oschatz-Information, Neumarkt 2, 04758 Oschatz oder per E-Mail an c.werner@oschatz-erleben.de. Bewerbungsschluss 16. Juni.

Von Christian Kunze