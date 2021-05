Oschatz tickt wieder richtig – die Uhr im Rathausturm ist repariert

Oschatz

Wer hat an der Uhr gedreht? Im Falle des Zeitmessers am Oschatzer Rathausturm lautet die Antwort: Tom Träger und René Sieber. Die beiden Fachmänner der Bernhard Zachariä GmbH aus Leipzig brachten am Donnerstag das instandgesetzte Schlagwerk des Chronometers zurück an seinen Bestimmungsort und bauten es ein, ferner wechselten sie eines der vier gerissenen Zifferblätter aus.

Zeiger standen seit Mitte 2020 still

„Wir hoffen, dass nach den Probeläufen in unserer Werkstatt und dem Testlauf hier vor Ort nun die Uhr endlich den Oschatzern und Gästen wieder die richtige Zeit anzeigt“, sagt Tom Träger. Denn wahrlich, die Einwohner haben lange darauf warten müssen – und regelmäßig akribisch nachgefragt, wann wieder normale Zeiten an der Döllnitz herrschen. Seit Mitte 2020 standen die Zeiger still – erst auf kurz nach 5, dann auf Punkt 12.

Warten auf Ersatzteile und Materialien

Dass sich die Reparatur so lang hingezogen hat, lag neben der präzisen Arbeit der ältesten Turmuhrenfabrik Deutschlands vor allem daran, dass die von der Stadt beauftragte Traditionsfirma auf Materialien, Teile und Fremdleistungen warten musste – ein branchenumfassendes Problem in der Pandemie. Für die aus Kunststoff gefertigten Teile des Ziffernblattes gab es ebenso eine Warteliste wie für die Rotguss-Metallteile des Schlagwerks.

Uhr stellt sich selbst

Die Schneckenräder, eine spezielle Form von Zahnrädern, die im Schlagwerk ineinander greifen, damit alles klappt, wurden gereinigt und zum Teil neu angefertigt. Die ebenfalls neu eingerichtete Pendelregulierung sorgt dafür, dass sich die Uhr künftig von selbst neu stellt. „Lediglich das Umstellen auf Sommer- und Winterzeit muss noch manuell erledigt werden. Aber es ist ja auch ganz gut, wenn wenigstens zwei Mal im Jahr jemand nach dem guten Stück sieht“, meint René Sieber augenzwinkernd.

Die erste Uhr war 1616 nach dem ersten großen Stadtbrand eingebaut worden. 1842 folgte eine zweite – nach erneutem Brand.

Von Christian Kunze