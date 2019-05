Oschatz

Die Stadt tritt kräftiger in die Pedale: In punkto Radverkehr zeigt Oschatz Initiative. Jüngst beschloss der Stadtrat den Beitritt zur erst im März 2019 gegründeten Arbeitsgemeinschaft sächsischer Kommunen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs. Der Verein wurde in Bautzen von acht Kommunen aus der Taufe gehoben. Wie es im Beschluss heißt, liege eine Zusage des Freistaates vor, die Gründungsgeschäftsstelle finanziell zu unterstützen. Ähnliche Initiativen gäbe es zudem bereits in weiteren deutschen Bundesländern.

Ziel: Vernetzung

Die Arbeitsgemeinschaft hat es sich zum Ziel gesetzt, Kommunen zu Fördermöglichkeiten bei Rad- und Fußverkehrsprojekten zu informieren und zu beraten. Weiterhin stehen fachlicher Austausch zwischen den Planern entsprechender Projekte in den Kommunen und die Organisation thematischer Workshops für die Mitglieder auf der Agenda. Nicht zuletzt soll es mit diesem Zusammenschluss gelingen, Interessen gemeinsam zu vertreten, öffentlichkeitswirksam zu machen und Standardlösungen für besseren Rad- und Fußverkehr zu erlangen – zum Beispiel Fahrradparken oder das Öffnen von Einbahnstraßen für Radfahrer in der Gegenrichtung. Zu guter Letzt setzt sich die Arbeitsgemeinschaft dafür ein, die Forschungsprojekte für ihre Belange zu initiieren und zu betreuen.

Nutzen größer als Kosten

Als Beitrag zur Unterhaltung der Arbeitsgemeinschaft zahlt jede Kommune einen jährlichen Obolus. Dieser richtet sich nach der Größe der Stadt oder Gemeinde und liegt für Oschatz bei 1000 Euro. „Diese Kosten sind vertretbar und gering, verglichen mit dem deutlich größeren Nutzen, den wir uns durch die Mitarbeit in diesem Verein erhoffen“, erklärte Oberbürgermeister Andreas Kretschmar zum Beschluss.

Von Christian Kunze