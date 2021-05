Oschatz und Region: Bundeswehr hilft beim Impfen

Collm-Region

Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie unterstützt die Bundeswehr den Landkreis mit zwei mobilen Impfteams. Diese kommen in Unternehmen und Einrichtungen zum Einsatz, es werden aber auch Termine für Einzelpersonen aus der Priorisierungsgruppe 3 ermöglicht. So wird ab übernächster Woche an drei Tagen – dem 10., 11. und am 21. Mai – erneut in der Region geimpft. Für Bürger der Städte Oschatz und Mügeln sowie der Gemeinden Caveritz, Liebschützberg und Naundorf gebe es dann kurzfristig Termine, sagt Mügelns Bürgermeister Johannes Ecke (parteilos).

Gemeinde ruft Firmen an

Zur Prioritätsgruppe 3 zählen alle Über-60-Jährigen, medizinisch vorbelastete Menschen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion und Personen, die in der kritischen Infrastruktur tätig sind, wozu unter anderem der Lebensmittelhandel zählt. „Diese Gruppe soll geimpft werden“, beschreibt er. Firmen, die dieser angehörten, rufe die Gemeinde an und koordiniere Termine. Einzelpersonen werden aufgrund der knappen Zeit nicht angeschrieben, sie können sich an ihre Kommune wenden, wenn sie noch keinen Termin beim Hausarzt oder einem Impfzentrum haben. „Die Leute sollen sich nur erst einmal melden, damit wir wissen, wen wir einplanen.“

Mügelner werden in Naundorf geimpft

Mügelner können sich in einer knappen Woche telefonisch unter 034362/410-11, -10 oder -12 im Rathaus melden. Es gelte, jetzt den Bedarf festzustellen. Zeiten, wann und wo Impfungen stattfinden, werden noch abgesprochen. Menschen aus Mügeln werden voraussichtlich in Naundorf geimpft: „Geplant ist die Turnhalle, weil sie mit zwei Impfzügen kommen, da hätten wir im Rathaus keinen Platz mehr dafür.“

Von Manuel Niemann