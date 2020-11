Oschatz verhängt Maskenpflicht im Stadtrat und verschiebt Neujahrsempfang

Oschatz

Nicht jeder Passant in der Innenstadt hat bisher verinnerlicht, dass in der Fußgängerzone der Sporerstraße und auf dem Neumarkt Maskenpflicht gilt. Seit gestern nun weisen Schilder freundlich darauf hin. Ein gelbes Smiley zwinkert dem Fußgänger zu – und trägt natürlich selbst Mund-Nasen-Schutz.

Die Maske ist auch verbindlich für Mitglieder des Stadtrates und Teilnehmer während der Sitzung. Dies verfügte Oberbürgermeister Andreas Kretschmar zu Beginn der jüngsten Zusammenkunft. Hintergrund sind das erhöhte Infektionsgeschehen, unter anderem durch die Fälle an der Grundschule im benachbarten Mügeln sowie Hinweise aus den Fraktionen der CDU und SPD/Grüne. CDU-Stadtrat Frank Schneider war dafür, ebenso David Pfennig (Grüne). Schneider selbst blieb der Sitzung fern, um das Risiko zu minimieren. „In meinem Unternehmen ist ein Mitarbeiter positiv getestet worden“, sagte er gegenüber dieser Zeitung. Als Unternehmer, Stadtrat und Vereinsmitglied habe man diesbezüglich eine Vorbildfunktion.

Die Corona-Pandemie wird sich indes auch bis in das neue Jahr hinein auf den Veranstaltungskalender auswirken. So erklärte Oberbürgermeister Kretschmar, dass es keinen klassischen Neujahrsempfang geben wird. „Statt dessen wollen wir das mit dem nachgeholten Treffen zum Jubiläum 30 Jahre Kommunalwahl in Oschatz verbinden“, so das Stadtoberhaupt. Favorisiert hat er dafür vorerst den Zeitraum Ende April, Anfang Mai. Unberührt von Corona geht die Sanierung des Bahnhofs voran. Die Maßnahme soll noch in 2020 abgeschlossen werden.

Von Christian Kunze