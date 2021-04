Oschatz: verzögerter Impfstart in den Hausarztpraxen 

Oschatz

Offiziell sollte es nach Ostern losgehen: Das Impfen gegen COVID-19 in den Hausarztpraxen. Doch logistisch und organisatorisch ist es für die Hausärzte ein hoher Aufwand – nicht zuletzt, weil der Impfstoff fehlt.

Etwa eine Millionen Impfdosen sollen den Hausarztpraxen bundesweit pro Woche zur Verfügung gestellt werden, so die kassenärztliche Vereinigung Sachsen. Zunächst sei jedoch nur mit etwa 20 Impfdosen pro Praxis und pro Woche zu rechnen. Eine größere Impfstoff-Liefermenge wird laut Bundesgesundheitsministerium erst Ende April erwartet.

Dr. Manuel Mai ist Facharzt für innere Medizin im Diabeteszentrum Oschatz. Auch er will sich an der Impfkampagne beteiligen. „Wir sind noch in der logistischen Planung“, berichtet er. Impfen werde er daher erst ab dem 19. April. Bis dahin werde er die benötigte Menge an Impfstoff bestellen. Seine Patienten hätten bereits vermehrt nach der Impfung gefragt. Seine Praxis wird bald die ersten Impftermine vergeben.

Bisher nur Impfstoff von BioNTech Der Impfstoff wird über die Apotheken an die Praxen geliefert. Die Ärzte müssen einmal wöchentlich den Impfstoff für die jeweils nächste Woche bestellen. Dieser Rhythmus ist erforderlich, weil das Vakzin von Biontech/Pfizer im aufgetauten Zustand innerhalb von fünf Tagen verimpft werden muss. In den ersten Wochen soll zunächst nur der Impfstoff von Biontech/Pfizer zur Verfügung stehen. Die Ärzte sollen selbst die Patienten kontaktieren, die aus medizinischer Sicht besonders gefährdet sind. Die Priorisierung bei der Impfreihenfolge gilt auch hier.

In der Praxis von Dr. Brigitte Haaser sei der Impfstoff zwar bereits bestellt, aber noch nicht geliefert worden. Auch dort sei die Nachfrage sehr hoch, wie der OAZ mitgeteilt wird. Die Terminvergabe sei zwar schon vorbereitet, es werde jedoch noch gewartet, bis der Impfstoff vor Ort ist.

200 Patienten auf der Warteliste

Dr. Axel Feyer wartet ebenfalls auf die erste Lieferung des Impfstoffs. Statt der versprochenen 20 Dosen würden sie aber zunächst nur 12 Impfdosen erhalten, wie ihnen von der Apotheke mitgeteilt wurde. Auch er erlebe eine hohe Nachfrage und Impfbereitschaft in seiner Praxis. „Wir haben bereits um die 200 Patienten auf der Warteliste und es werden stetig mehr“, erzählt der Hausarzt. „Wir vereinbaren aber erst Termine, wenn die Lieferung da ist.“ Dr. Axel Feyer wird zunächst die über 80-jährigen Risikopatienten versorgen.

In der Gemeinschaftspraxis von Dr. Ines Braunseis und Diplom-Mediziner Michael-A. Schubert wird mit dem Impfen bereits morgen gestartet – zunächst mit den Priorisierungsgruppen eins und zwei. Die Praxis erhalte morgen 24 Impfdosen, wie Ärztin Ines Braunseis berichtet. Die ersten Impftermine seien bereits vereinbart. Auch sie erlebt eine hohe Impfbereitschaft unter ihren Patienten: „Besonders die älteren Patienten wollen eben lieber beim Hausarzt geimpft werden“, erzählt sie. Um die Impfungen voran zu treiben, müsse die Priorisierung früher oder später jedoch gelockert oder aufgehoben werden.

Von Yvonne Schmidt