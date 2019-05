Oschatz

Die Stadt Oschatz hat sich in den vergangenen 20 Jahren an einigen Stellen stark verändert, wie dieser Blick in die Straße An der Döllnitz im April 1999 zeigt. Auf dem Foto reißt gerade ein Bagger eine Hausruine ab, auch das zweite Gebäude daneben wurde platt gemacht. Das dritte Haus steht noch, wurde später saniert und wird heute als Wohnhaus genutzt. Auf der Fläche, die durch den Abriss frei geworden war, wurde ein Parkplatz für die Bewohner der benachbarten Loftwohnungen im ehemaligen Fabrikgebäude „Nusterhof“. Bis 1993 ratterten in dem Bekleidungswerk „EKO“ noch die Maschinen. Die Firma Immobilien-Schmidt Dahlen Loft-Wohnungen ein. Die ersten Wohnungen konnten Ende 2005 bezogen werden.

Die Straße An der Döllnitz mit Parkplatz heute. Quelle: Frank Hörügel

Von Frank Hörügel