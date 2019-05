Oschatz

Die Stadt Oschatz hat sich in den vergangenen 20 Jahren an einigen Stellen stark verändert, wie dieser Blick auf den Kreisel im Stadtteil Zschöllau zeigt. Nach mehrfachen Verzögerungen war der neue Kreisverkehr in Zschöllau am 1. Dezember 2006 für den Straßenverkehr freigegeben worden – als Ersatz für die unübersichtliche Kreuzung Mühlberger Straße/Wellerswalder Weg/Mannschatzer Straße. In den ersten Tagen nach der Inbetriebnahme des Kreisverkehrs waren viele Kraftfahrer verunsichert, wie sie sich im Kreisverkehr richtig verhalten sollten. Kein Wunder: Vor 13 Jahren hatten Kreisel noch Seltenheitswert. In der Region war der Zschöllauer Kreisverkehr erst der zweite dieser Art nach dem Kreisel zwischen Oschatz und Salbitz.

Die Kreisverkehr in Zschöllau heute. Quelle: Frank Hörügel

Von Frank Hörügel