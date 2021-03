Oschatz will Sportlerbaude im Stadion sanieren

Oschatz

„Der geplante und voraussichtlich in der nächsten Ratssitzung am 16. März zu beschließende Haushalt der Stadt erfährt auf der Zielgeraden noch eine Änderung. Im Rahmen der Sportförderung „Investitionspakt Sportstätten“ des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung soll die marode Sportlerbaude im Stadion saniert werden – mit der Option auf 90 Prozent Förderung vom Freistaat Sachsen. Über diese Förderquelle informierte Kämmerer Jörg Bringewald zur jüngsten Sitzung Ende Februar – zu diesem Zeitpunkt war jedoch noch offen, ob die Stadt den erforderlichen Eigenanteil leisten kann.

Förderantrag gestellt

In der Baude sind Wasch- und Duschräume samt Toiletten sanierungsbedürftig. Elektroinstallation, Fliesenlegerarbeiten, Heizung/Sanitär- und Abbrucharbeiten wären notwendig. Die geschätzten Gesamtkosten für alle Bereiche betragen 90 000 Euro, der Eigenanteil demnach 9000 Euro. „Diese Summe war ursprünglich nicht im Haushalt vorhanden, nun gelingt es uns jedoch durch Verzicht an anderer Stelle die Eigenmittel aufzubringen“, sagte Bringewald am Mittwoch auf Nachfrage. Konkret verzichtet die Verwaltung auf die Anschaffung von Büroausstattung zugunsten der Baude. Der Förderantrag ist gestellt. „Neubauten sind nicht förderfähig, es ist Ansinnen der Förderung, in bestehende Substanz zu investieren“, ergänzte der Beigeordnete.

Von Christian Kunze