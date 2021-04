Oschatz will an den Kitas den Lolly-Test einführen

Oschatz

Frühestens ab dem 19. April will die Stadt Oschatz an den eigenen Kindertagesstätten auch Coronatests einführen. Geplant ist, dass auch Kinder ab vier Jahren mit Unterstützung einen freiwilligen Selbsttest absolvieren. Ein entsprechendes Informationsschreiben mit einer Einverständniserklärung wurde jetzt den Eltern an den entsprechenden Kitas übergeben.

Bei dem Test soll es sich entsprechend der Information der Oschatzer Sozialamtsleiterin Ulrike Lösch nicht um die bekannten Selbsttests für Erwachsene und Jugendliche handeln. „Es handelt sich dabei weder um einen Nasen- noch einen Rachenabstrich und ein körperlicher Eingriff ist nicht erforderlich“, werden die Eltern informiert. „Die für die Kinder bereit gestellten Selbsttests sind anwenderfreundlich und werden von der Stadtverwaltung Oschatz kostenfrei zur Verfügung gestellt“, heißt es in dem Schreiben.

Nach eigenen Angaben der Stadt handelt es sich um einen kinderfreundlichen Selbsttest, einen sogenannten Lolly-Test. Der fachliche Name für diesen Schnelltest lautet: 2019-nCoV Ag Salvia Rapid Test.

Bei diesem Test muss lediglich für einige Sekunden auf einer Art Schaumstoff-Lolly gelutscht werden. Danach erfolgt die Auswaschung in einer beigelegten Pufferlösung. Diese kann dann, ähnlich wie bei den bereits gängigen Antigen-Schnelltests, in die Öffnung der Testkassette geträufelt werden.

Das Ergebnis wird optisch angezeigt. Ein Strich innerhalb des C-Bereiches (Control) bedeutet der Anwender ist negativ, zwei Striche bedeuten, dass die getestete Person positiv ist und das Schnelltest-Ergebnis mit einem PCR-Test überprüfen lassen muss.

Die Tests in Oschatz sind freiwillig und werden durch das Kitapersonal begleitet. Bisher ist wöchentlich eine Testung geplant, um das Infektionsgeschehen zu überblicken und im Rahmen zu halten. Neben den Kindern werden an den Kitas auch zweimal wöchentlich das erzieherische Personal sowie Hausmeister getestet. Mit der neuen Teststrategie an den städtischen Oschatzer Kitas soll ein möglichst dauerhafter Betrieb und damit Entlastung von Eltern erreicht werden.

Von Hagen Rösner