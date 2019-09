Oschatz zeichnet knapp 50 verdienstvolle Vereinsmitglieder aus

Oschatz

Vereinsarbeit in Oschatz ist kein Selbstzweck. Das betonte Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) am Montag zur Auszeichnung verdienstvoller Ehrenamtler im Thomas-Müntzer-Haus. Die knapp 50 Männer und Frauen, die von über 20 Vereinen für eine öffentliche Ehrung vorgeschlagen wurden, leisteten eine „lebendige und stadtgestaltende Arbeit“, sagte er.

Seien es Sportvereine, in denen nahezu jeder seine Disziplin fände, die Kleingärtner, die jährlich die Früchte ihrer Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes selbst genießen könnten oder aber jene, die sich uneigennützig der Stadt- und Ortsteilgeschichte, einzelnen Bauwerken oder einem besonderen Brauchtum widmeten. Ihnen gelte nicht weniger Anerkennung als denen, die sich gezielt um die Bildung, Erziehung und Alltagsbewältigung junger, sozial schwacher oder anderweitig benachteiligter Menschen kümmern.

Appell zu Fördermöglichkeiten

Simone Hentschel, Vorsitzende des Heimatvereins Mannschatz/ Schmorkau, wurde separat als „Engagierte Bürgerin“ des Jahres 2019 gewürdigt. Ihr Engagement für ihren Wohnort Mannschatz begann 1976 – da nahmen sie ihre Eltern das erste Mal mit zum Fasching. Seit 2016, als sie den Vereinsvorsitz von ihrem Bruder Heiko Müller übernahm, hält sie die Fäden zusammen – nicht nur beim alljährlichen Faschingsumzug durch Mannschatz und Schmorkau, der laut Andreas Kretschmar „zur Champions League“ der Umzüge gehört. Auch die Aktivitäten für die Senioren, die Ortsgeschichte (gemeinsam mit Johanna Fetzer), die zahlreichen Vorträge, Ausflüge, Wanderungen und Kulturveranstaltungen in und um das Vereinshaus in Schmorkau tragen Hentschels Handschrift. Unmöglich wäre das „konkurrenzlos einfallsreiche“ Wirken ohne die Unterstützung durch Ehemann Frank.

Engagierte Bürgerin 2019: Simone Hentschel Quelle: Christian Kunze

Der Rathauschef nutze die Gelegenheit, neben vielen anerkennenden Worten auch eine konkrete Anregung loszuwerden. Der Spagat zwischen gestiegener Bürokratie, fehlendem Nachwuchs und geringen Finanzen sei für Vereine besonders schwierig. Um so mehr gelte es, Fördermöglichkeiten diverser Institutionen in Anspruch zu nehmen. Auf diese weise er in jährlichen Schreiben an die Vereinsvorstände hin, sonderlich große Beachtung fänden sie jedoch nicht. Kretschmar ermutigte die Vorsitzenden, sich dazu mit ihm auszutauschen, noch am gleichen Abend. Umrahmt wurde der Abend von Streichern der Kreismusikschule Heinrich Schütz unter Leitung Susanne Hornemanns. Als Präsent gab es für alle Gewürdigten das Oschatzer Marktensemble als Schneekugel – denn in drei Monaten ist Weihnachten.

Alle Gewürdigten: Feuerwehr Oschatz: Danny Kaschel, Nadine Lehmann; Betreuungsverein Oschatz: Klaus-Jürgen Kehling, Ute John; Förderverein Magister Hering-Grundschule: Christine Riedel, Heike Berndt; Verkehrswacht Oschatz: Claudia Schober-Hermann, Jana Reinhardt; Rettet St. Aegidien: Andrea Albrecht, Gerald Polster, Lutz Aepfler; Oschatzer Geschichts- und Heimatverein: Herbert Berndt, Horst Kohl; Oschatzer Carneval Club: Günter Staffe, Angela Friebe; Oschatzer Tennisverein: Kati Ludewig; Postsportverein Telekom Oschatz: Moritz Camen, Patrick Käseberg, Jonas Nitsche; 1. Tanzsportclub Oschatz: Anette Terpitz; Sportverein Fortschritt Oschatz: André Wagner, Peter Idazcek; Oschatzer Fechtverein: Annett Biedermann, René Schmidt; Sportverein Merkwitz: Oliver Hartig, Bernd Leuschner; Kleingartenverein Am Eulensteg: Steffen Beyer; Gartensparte Oschatzer Waagenfabrik: Sigrid Förster, Reiner Kummer; Kleingartenverein Am Kirschberg: Sigfried Lunkwitz, Gerd Hartmann; Gartenverein Am Stranggraben: Carola Wolf, Reinhold Thien; Gartenverein Erich Billert: Peter Weber, Jochen Gärtner, Roland Lang; Angelverein Oschatz: Lothar Jachmann, Gerd Stein; Geflügelzüchterverein Merkwitz: Kristina Hessler; Rassekaninchenzüchterverein: Wolfgang Marek, Hans-Joachim Kutsche; Oschatzer Heimatchor: Lothar Taube, Sabine Jackisch; Männerchor Hans Sachs: Wolfgang Drechsel, Werner Schmidt; Oschatzer Lehrerchor: Dieter Uhlmann, Christa Heinrich.

Von Christian Kunze