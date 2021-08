Oschatzer Abendmarkt: Zweite Auflage braucht schon mehr Platz

Oschatz

Trotz erneut wechselhaften Wetters ist der Oschatzer Abendmarkt weiter auf Wachstumskurs. Nachdem es im Juli eine kleine Abendmarktpause gegeben hatte, fand jetzt von 16 bis 21 Uhr die zweiter Auflage des Markttreibens statt. „Wir können bei diesem Abendmarkt 24 Händler begrüßen. 27 hatten sich eigentlich angemeldet, aber wahrscheinlich haben wegen der kühlen und feuchten Witterung ein paar Händler abgesagt“, berichtet Janine Hörhold-Tittel von der Oschatzer Stadtverwaltung. Trotzdem wurde die Standfläche für die Händler auf dem Neumarkt erweitert. „Wir haben jetzt ein paar Stände weiter in Richtung Brunnen dazugenommen“, sagt sie und freut sich über die in den vergangenen Wochen steigende Nachfrage durch die Händler.

Sandra Spatz, die mit der Feldbäckerei Spatz den Weg von Taucha bei Leipzig nach Oschatz auf sich nahm, war die erste Marktfrau des Tages. Sie hatte schon mittags den Holzofen angefeuert und konnte Punkt 16 Uhr die ersten frischgebackenen Dinkelbrote in den unterschiedlichen Varianten aus dem Ofen holen. „Ich habe über LVZ + von dem Abendmarkt in Oschatz gelesen und mich schon im vergangenen Jahr um einen Stand beworben. Durch die Corona-Pandemie, hat es erst in diesem Jahr geklappt“, sagt die Marktfrau. Die noch junge Veranstaltung ist auf Leckereien und heimische Produkte ausgelegt. Frischer Ziegenkäse aus der Region war ebenso zu haben wie ein guter Tropfen vom Weingut Schulze aus Döschwitz.

Neugierig auf den Abendmarkt

„Wir waren einfach neugierig auf den Oschatzer Abendmarkt, den ersten haben wir leider verpasst“, sagten Klaus und Erika Bauer aus Oschatz. Die beiden Senioren freuten sich beispielsweise über ein großes Angebot an Wildfruchtmarmeladen für den heimischen Frühstückstisch.

Den wohl abenteuerlichsten Anreiseweg hatte Matthias Tandler mit seiner „Graditzer Kaffeekutsche“. Er tuckelte auf dem dreirädrigen motorisierten Gefährt aus dem Gestütsdorf Graditz bei Torgau quer durch die Dahlener Heide nach Oschatz. „Mit 45 Kilometer pro Stunde muss man sich schon rechtzeitig auf den Weg machen“, schmunzelt er. Der Name „Graditzer Kaffeekutsche“ ist tiefgestapelt. Denn unter der roten Deckklappe des italienischen Kultfahrzeugs befindet sich eine hochmoderne Espresso-Bar in Edelstahl-Look.

Abenteuerliche Fahrt durch die Dahlener Heide

Matthias Tandler, der in diesem Jahr auch schon auf dem Torgauer Abendmarkt zu finden war: „Ich bin in Torgau auf dem Abendmarkt auf die Oschatzer Veranstaltung angesprochen worden und habe mich dann um einen Standplatz auf dem Neumarkt bemüht.“

Viele Oschatzer Abendmarktbesucher zeigt sich erfreut von der guten stimmungsvollen Atmosphäre auf dem Markt. „Und auch die Händler scheinen zufrieden zu sein. Weil wir schon wieder Anmeldungen für den nächsten Abendmarkt im September haben“, sagt Janine Hörhold-Tittel. Insgesamt scheint sich der Oschatzer Abendsmarkt in seiner jetzigen Form zu etablieren. Viele Händler, die sich am Donnerstagabend auf dem Oschatzer Neumarkt einfanden, wünschen sich eine Fortsetzung im kommenden Jahr.

Von Hagen Rösner