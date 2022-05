Oschatzer Abendmarkt geht in die nächste Runde

Oschatz

Der Oschatzer Abendmarkt kann nach seiner Premiere im vergangenen Jahr an die Erfolge anknüpfen. Bianca Peter aus dem Vorstand der Oschatzer Werbegemeinschaft hatte sich die Vorbereitung und Koordination des Abendmarktes auf die Fahnen geschrieben. „Aus meiner Sicht hat der Wechsel gut funktioniert. Einzig, als uns die vereinbarte Livemusik aus Krankheitsgründen abgesagt wurde, standen mir die Schweißperlen auf der Stirn“, bekennt Bianca Peter schmunzelnd. Allerdings konnte kurzfristig noch Ersatz gefunden werden.

„Ich denke, dass wir den Oschatzern und den Besuchern heute Abend ein schönes und breites Spektrum an Waren und Gastronomie bieten konnten“, so Peter. Viele Gäste sahen das genauso. Eberhard Bernd aus Dahlen war mit seiner Frau nach Oschatz gekommen, um einen Abendmarkt mit zu erleben. „Ich finde, dass es eine gute Idee ist. Gerade wer im Berufsleben steckt, der kann erst am Abend mal shoppen gehen“, sagt Bernd. Und zu shoppen gab es in erster Linie leckere und nützliche Dinge, die aus der Region kommen, aber auch darüber hinaus. Etwa Wurst und Fleischprodukte der Dahlener Firma Schlossrind Sahr. Die regionalen Fleischproduzenten, deren Tiere man oft auf den Wiesen zwischen Schmannewitz und Dahlen beobachten kann, gehörten schon zu den Debütanten vor einem Jahr.

Von Honig bis zur Wurst

Zwar nicht von der ersten Stunde, aber auch schon seit dem vergangenen Jahr dabei sind der Lampertswalder Imker Lars Thieme und seine Frau. Obwohl in der Imkerei gerade Hochsaison herrscht und Schwarmzeit bei den Bienen ist, fand er wieder die Zeit, seine Produkte auf dem Markt anzubieten.

Anja und Dietmar Sahlbach von den Naturwaren Sahlbach aus Cavertitz hatten sich 2020 in die Diskussion eingemischt, als es darum ging, ob Oschatz einen Abendmarkt braucht oder nicht. „Wir verkauften auf den Abendmärkten in Oschatz und in Delitzsch. Für uns waren es umsatzmäßige Erfolge. Darum sollte es in Oschatz auch funktionieren. Nebenbei dient ein Abendmarkt der Belebung der Innenstadt und bietet die Möglichkeit, sich miteinander zu unterhalten“, hatten sie 2020 an die OAZ geschrieben. Inzwischen gehören Sahlbachs in Oschatz zur Stammhändlerschaft.

Abendmarkt in guten Händen

Auch Thomas Schupke von der Oschatzer Werbegemeinschaft freut sich über die vielen Besucher und vor allem, dass das Wetter so gut mitspielt. „Ich sehe den Oschatzer Abendmarkt in den Händen der Werbegemeinschaft gut aufgehoben. Ich denke, wir haben mit vielen anderen Veranstaltungen in der Oschatzer Innenstadt bewiesen, dass wir das können“, so Schupke. Er wünscht sich, dass sich in der nächsten Zeit noch weitere Händler melden, die mit guten Angeboten Vielfalt und Sortiment des Abendmarkts noch bereichern wollen.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Allerdings muss wird die Veranstaltung im kommenden Monat vor allem wegen der Kleinen Gartenschau pausieren. Der nächste Oschatzer Abendmarkt findet dann mitten im Sommer am 7. Juli auf dem Neumarkt statt.

Von Hagen Rösner