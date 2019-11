Oschatzer Akteure bei der Tourismusmesse in Leipzig dabei

Leipzig/Oschatz

Sie ist die größte Reisemesse Mitteldeutschlands. Zum 30. Mal bieten Aussteller auf der „Touristik und Caravaning“ alles rund um Urlaub, Freizeit, Caravaning und Camping an. In diesem Jahr beteiligen sich an der fünftägigen Schau auf dem Neuen Messegelände in Leipzig 531 Aussteller – das sind fast 50 mehr als im Vorjahr.

Oschatzer auf der Messe dabei

Wer seit Jahren regelmäßig die Messe zur Information nutzt, dem fällt in diesem Jahr auf, dass Radtourismus, Outdooraktivitäten, aber auch viele regionale Angebote aus verschiedenen Gebieten zu finden sind. Landurlaub in Sachsen – so umfangreich wie lange nicht präsentieren sich beispielsweise an den Ständen des sachsenweit agierenden gleichnamigen Vereins Kommunen und Vereine aus dem Landkreis Nordsachsen. Am ersten Messetag warb hier Claudia Werner für die Stadt Oschatz und deren Einrichtungen. An Material hatte sie dabei nicht nur Aktuelles wie das Programm des Oschatzer Weihnachtsmarktes, Infos zum Museumsangebot oder für die nächsten Veranstaltungen in der Stadthalle der Döllnitzstadt dabei. Mitgebracht hatte sie ebenso Informationsmaterial verschiedener Anbieter im Stadtgebiet aus dem Freizeitbereich. Wer sich zum Beispiel Flyer vom Europäischen Jugendcamp oder dem Caravaningstellplatz mitnahm, wollte dabei auch wissen, wann das Freizeitbad wieder öffne. „2020 soll das Bad wieder eröffnet werden“, antwortete dann die Marketing-Mitarbeiterin.

Gleich nebenan vertrat Denise Zwicker die Döllnitzbahn und die Sächsische Dampfbahnroute. Gefragt bei ihr waren traditionelle Fahrten mit der Schmalspurbahn wie beispielsweise zum Jahresausklang und im Winter die Glühweinfahrten. Im Gepäck für die Messe hatte sie die druckfrischen Fahrpläne des „Wilden Robert“ für das kommende Jahr und weitere thematische Angebote. „Viele Besucher aus der Leipziger Region kommen gezielt an den Stand, um Familien- oder Vereinsausflüge zu planen“, so Zwicker. Wer nicht zu den Messebesuchern zähle, das Informationsmaterial aber dennoch haben möchte, sollte der Reiseagentur auf dem Oschatzer Bahnhof nach der Messe einen Besuch abstatten. Dort sei es auch erhältlich.

Einblicke in die Erdgeschichte

Apropos Drucksachen. Katharina Sparrer, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Sächsisches Burgen- und Heideland, kann am Landurlaub-Stand ebenfalls viel Neues präsentieren. „Neu dabei haben wir Broschüren und Übersichtskarten rund um den Radtourismus. Stark nachgefragt wurde heute alles zum Muldentalradweg“, erklärte sie am Nachmittag des ersten Messetages. Zu den mitgebrachten Neuheiten gehören die Angebote des Geoparkes Porphyrland. In „Geotope – Einblicke in die Erdgeschichte“ wird nicht nur auf das neu eröffnete Geoportal in Mügeln rund um den Kaolinabbau hingewiesen, auch alle anderen Besonderheiten der Erdgeschichte zwischen Rochlitz, Beucha, Hohburg und Börtewitz sind hier Thema. Die erfahrene Tourismusexpertin, die jedes Jahr auf der Messe zu finden ist, hat festgestellt, dass wieder mehr regionale und kleinere Anbieter die Messe nutzen. Auch Kommunen setzen wieder mehr auf die Messe, um für ihre Region zu werben und so auch kleine, feine, individuelle Angebote von Vereinen, Privatpersonen und sich selbst zu vermarkten. Denn: Der Tourismus sei eine nicht zu unterschätzende Wirtschaftskraft. „Das betrifft auch kleinere Kommunen“, so Sparrer. Beim Blick in die Landurlaub-Messeunterlagen nennt sie Delitzsch und Torgau, beide stellen sich heute vor. Mügeln werde am Wochenende kommen. Angesagt haben sich auch Colditz mit seiner Birkenkönigin und Wurzen.

Zu den Reiseprofis auf der Messe kann man Geißler-Reisen aus Eilenburg zählen. „Bis auf wenige Ausnahmen waren wir jedes Jahr auf der Touristik und Caravaning. Die Gespräche mit den Besuchern möchten wir nicht missen“, sagt Paul-Tilo Geißler. Viele bekannte Gesichter kann er am Messestand begrüßen. Auf sie wartet nicht nur der neue Katalog des Reiseveranstalters für 2020, sondern auch ein Jubiläumsangebot. Das Familienunternehmen kann 2020 auf 85 Jahre Geißler-Reisen zurückblicken. Gefeiert werden soll das natürlich mit den Kunden. Wie und wo? „Im Juni geht es da in die Lüneburger Heide und es ist jetzt schon ein großes Musikprogramm dafür vorbereitet“, verrät Geißler.

Von Bärbel Schumann