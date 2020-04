Oschatzer Alltagsbetreuer kontern Kritik

Nordsachsen/Oschatz

Anfeindungen für soziale Berufe in der Corona-Krise, weil man immer noch seinen Job macht – das geht nicht? „Leider doch“, müssen Olaf Kozok und Jana Heimanns von der SenioriVital-Alltagsbetreuung feststellen. „Da es in letzter Zeit in den sozialen Netzwerken die ersten Anfeindungen gegenüber uns und unserem Betreuungsdienst gegeben hat, möchte ich klarstellen, warum wir mit unseren grünen Autos täglich in Oschatz und im Landkreis Nordsachsen unterwegs sein dürfen. Wir sind ein vom Kommunalen Sozialverband Sachsen zugelassener Betreuungsdienst und sind als systemrelevanter Dienst anerkannt“, so Olaf Kozok. Notwendig seien dienstliche Fahrten zur Betreuung und Versorgung der Klienten und Hilfeleistungen, „wenn wir von Behörden dazu angefordert werden. Wir finden es traurig, dass wir uns dafür rechtfertigen müssen, wo wir doch nur Hilfe leisten, die hygienischen Vorkehrungen beachten und uns zudem einem Ansteckungsrisiko aussetzen“, sagt er.

Olaf Kozok Quelle: Fotostudio Corinna/Oschatz

Wie nahezu alle anderen hoffen Olaf Kozok und Jana Heimanns, dass die Zeit der Corona-Pandemie bald vorbei ist und sie zu einem normalen Leben zurückkehren können. „Zur Zeit finden bei uns keine Gruppennachmittage und Ausflüge statt, wie sie in den normalen Zeiten üblich waren“, verdeutlicht er eine wesentliche Einschränkung. Einzelbetreuung ist nach Angaben Kozoks nach wie vor möglich – man nutze diese vorrangig für Einkaufsfahrten ohne Klienten, Rezept – und Arzneimittelbesorgungen ohne Klienten und für dringend notwendige Arztbesuche mit Klienten als „Zweimannfahrt“, erklärt er.

Von Christian Kunze