Oschatzer Angelverein startet in Kemmlitz in die Saison

Oschatz

Auch bei den Mitgliedern des Oschatzer Angelvereins, der Mitglied im Leipziger Angelverband ist, zieht am kommenden Wochenende wieder etwas Normalität ein. Am Sonntag, dem 10. Mai, soll ab 8 Uhr das Vereinsangeln starten. „Ich glaube, dass wir keine Probleme mit den gültigen Hygienevorschriften bekommen werden“, sagt Harald Wächter, der Vorsitzende des Oschatzer Angelvereins. „Jeder von uns wird sich am Gewässer eine Stelle suchen, und angeln“, freut sich der Oschatzer Vereinschef auf den anstehenden Termin. Angelort ist jedoch nicht das Hausgewässer der Oschatzer Angler, sondern der Tagebau Frieden in Kemmlitz. „Endlich kann es wieder losgehen“, sagt Wächter, der damit rechnet, dass die Zahl der Teilnehmer wie in den Vorjahren bei rund zehn Personen liegt.

Was für ein Fang die Oschatzer Angelsportler in Kemmlitz erwartet ist ungewiss. „Da wir das Gewässer nicht in Pflege haben, wissen wir nicht genau, wie es mit dem Besatz aussieht. Wir sind schon sehr gespannt“, sagt Wächter, der sich auf den Saisonstart mit seinen Angelfreunden sehr freut.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von Hagen Rösner