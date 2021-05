Oschatzer Angler mit Impfausweis auf Aalfang

Collm-Region

Nachtangeln ist tabu, nachts jagen nicht – so steht‘s im neuen Infektionsschutzgesetz. Freiheit für Aale statt Freiheit für alle, entschied die Bundesregierung. Die Fische freut‘s, die Oschatzer Petrijünger weniger. Sie haben gemerkt, dass man in der Pandemie nachts raus darf, sobald man eine Waffe hat. Ausnahmen gelten ab dem heutigen Tag der Befreiung – für Geimpfte und Genesene. Liebe Angler, werft die Route aus und fangt euch einen Impftermin!

Noch weiter hinten in der Warteschlange für den Piks stehen Kinder. Sie gehen auch ins Netz – nicht als Fang, sondern um ihren Lehrern die erfüllten Aufgaben zu senden. Um Defizite aus dem Homeschooling auszugleichen, will der Bund zwei Milliarden investieren. Mal sehen, wie lange das reicht. Eltern reicht es schon lange – weshalb sie für offene Schulen ohne Masken und Tests demonstrieren. Ich würde ja mitmachen, allerdings mit anderen Forderungen „Bildung an die Börse“, stünde auf meinem Plakat. Ich bin dafür, das Schulwesen zu privatisieren. Wenn Schulklassen Aktiengesellschaften gründen und Dividenden auszahlen, gibt‘s ein Vielfaches an Corona-Hilfen. Bei Airlines hat‘s ja auch geklappt.

Pandemiekonform bilden und betreuen ließe sich im Waldkindergarten und Grünen Klassenzimmer. Zurück zur Natur heißt die Lösung. Das wäre dann – siehe Jäger – nachts möglich und nötig, um Versäumtes aufzuholen. Vom Hochsitz in die Hochschule – könnte klappen. Wäre da nicht ein Unterschied: Nur weil man Kindern einen weißen Fleck auf den Popo malt, sind es noch keine Rehe. Und zu Rotkraut und Klößen passen sie auch nicht.

Von Christian Kunze