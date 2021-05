Oschatzer Angler sauer über Nachtangelverbot

Oschatz

Gemütlich am Seeufer sitzen – und auf den ersten Biss warten. Und weil es so schön ist, kann das Nachtangel-Vergnügen mal bis zum Morgengrauen dauern. Darf es aber derzeit nicht. Laut Bundesinfektionsschutzgesetz gilt die nächtliche Ausgangssperre auch fürs Nachtangeln. „Das stößt bei uns auf absolutes Unverständnis. Manche Fische wie Aale beißen nun mal nur nachts“, ärgert sich Harald Wächter, Vorsitzender des Angelvereins Oschatz. Außerdem könne wohl kaum von einer erhöhten Infektionsgefahr ausgegangen werden, wenn die Angler in gehörigem Abstand voneinander nachts am Wasser sitzen.

Grund zum nächtlichen Verlassen der Wohnung?

Der Landesverband Sächsischer Angler hatte sich bereits vor dem Beschluss des Infektionsschutzgesetzes an das zuständige Umweltministerium in Sachsen mit der Frage gewandt, ob das Angeln unter Einhaltung aller Hygienevorschriften ein triftiger Grund zum nächtlichen Verlassen der Wohnung sei? Die Antwort aus Dresden stellt die Angler keineswegs zufrieden. Wörtlich heißt es seitens des Ministeriums: „Da jedoch der Aufenthalt im Freien zwischen 22 Uhr und 0 Uhr zur allein ausgeübten körperlichen Bewegung zulässig ist, gilt lediglich zwischen 0 Uhr und 5 Uhr ein Nachtangelverbot.“ Die Sache hat jedoch einen Haken: Zwischen 22 und 5 Uhr ist die Hin- und Rückfahrt zum Angelgewässer wegen der Ausgangsbeschränkung nicht erlaubt. „Stellt der Angler, der sich nachts allein am Gewässer aufhält, tatsächlich ein solches Risiko dar?“, fragt der Landesverband rhetorisch.

Jäger dürfen nachts Wildschweine schießen

Harald Wächter ärgert sich zudem darüber, dass Jäger sich nicht an das nächtliche Ausgehverbot halten müssen und sieht darin eine Ungleichbehandlung. Das Ministerium begründet die Ausnahme für Jäger mit der Seuchengefahr der Afrikanischen Schweinepest, die bekämpft werden müsse.

Von Frank Hörügel