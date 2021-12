Oschatzer Arzt: „Teilung in Geimpfte und Ungeimpfte macht mir Kummer“

Oschatz

Trifft Petra Köpping mit ihrer Kritik ins Schwarze?

Da muss man differenzieren. Sicher gibt es noch Potenzial. Ich bin sicher, dass sich der Großteil der Hausärzte sehr intensiv am Impfen beteiligt. Man muss aber auch beachten: Das Impfen ist nicht unser Hauptgeschäft, wir machen das parallel zu unseren normalen Sprechstunden und bieten extra Impfnachmittage oder an diesem Sonnabend einen ganzen Impftag an. Das machen wir zusätzlich zu unserer ohnehin ausgelasteten Arbeitszeit. In der ersten großen Impfwelle haben wir in unserer Praxis von April bis Juli 1100 Impfungen durchgeführt – nebenbei. Deshalb wünsche ich mir, dass nicht nur die Pflegekräfte, sondern auch die Arzthelferinnen in unseren Praxen seitens der Gesellschaft und Politik eine Wertschätzung – auch finanzieller Art – bekommen.

Zur Person Der 47-Jährige wurde in Leipzig geboren, ging in Oschatz bis zur 3. Klasse zur Schule und war dann von 1984 bis 1992 Mitglied des Leipziger Thomaner-Chores. 1995 bis 2002 studierte er Medizin an der Uni Leipzig, arbeitete danach als Arzt in Werdau und Zwickau. Seit 2006 lebt Axel Feyer wieder mit seiner Lebenspartnerin und zwei gemeinsamen Söhnen (13 und 18 Jahre alt) in Oschatz. Im Jahr 2007 hat er die Hausarztpraxis seines Vaters übernommen und beschäftigt aktuell fünf Angestellte.

Wie sieht es mit der Versorgung mit Impfstoff aus?

Das Signal der Politik war ja, dass wir aus allen Rohren impfen sollen. Plötzlich sagte Bundesgesundheitsminister Spahn, dass die Lieferung von Biontech eingeschränkt wird, womit niemand gerechnet hatte. Die Logistik ist aufgrund dieser Umstellung für uns eine Katastrophe, da wir bereits sehr viele Impftermine vorgeplant haben. Im Moment können wir Moderna unbegrenzt bestellen, der Impfstoff ist aber für unter 30-Jährige nicht zugelassen. Die Lieferung von Biontech ist extrem eingeschränkt. Letzte Woche mussten wir deswegen einen kompletten Impftag absagen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die Apotheken mehrmals am Tag vom Großhandel mit Medikamenten beliefert werden, das aber bei Corona-Impfstoffen nicht möglich ist. Wir müssen bis Dienstagmittag bestellen, was in der kommenden Woche verimpft werden soll. Erst Donnerstag oder Freitag erhalte ich die Information, was ich wirklich bekomme. Das ist ein Unding.

Impfen im Geburtstagsmonat

Wie lang ist aktuell die Warteliste für Corona-Impfungen in Ihrer Praxis?

Leute, die im Sommer geimpft wurden, haben bis spätestens März 2022 ihren Folgetermin. Und wir denken schon einen Schritt weiter. Wer im Januar seine Auffrischungsimpfung bekommt, wird im August, September über die nächste Impfung nachdenken müssen – damit wir nicht wieder in so eine Trichtersituation wie jetzt kommen, weil der Sommer völlig verschlafen wurde. Die Politik hat sich nur mit der Bundestagswahl beschäftigt. Ich wünsche mir, dass auch mal neue Wege gegangen werden: Den Leuten könnte gesagt werden, dass sie sich zukünftig immer in dem Monat ihres Geburtstages impfen lassen sollten. Dann würde das auf das ganze Jahr verteilt und die Praxen könnten sich darauf einrichten, denn die jetzige Auffrischung wird sicher nicht die letzte Coronaimpfung sein.

Meist Auffrisch-Impfungen

Wie viele Ihrer Patienten lassen sich zum ersten, zweiten Mal oder auffrischend impfen?

Zum großen Teil machen wir Auffrisch-Impfungen. Ich habe das Gefühl, dass die Nicht-Impfwilligen nach wie vor oft verunsichert sind und von der Politik nicht gut erreicht werden.

Mit Anstand und Empathie

Die Gesellschaft wird also in Geimpfte und Ungeimpfte gespalten bleiben: Oder sehen Sie einen Ausweg aus diesem Dilemma?

Ich bin prinzipiell fürs Impfen, ansonsten würde ich das nicht machen. Die Teilung der Gesellschaft in Geimpfte und nicht Geimpfte macht mir echt Kummer. Das kann nicht die Lösung sein und ist ethisch und moralisch untragbar. Nach den aktuellen Erfahrungen ist ein frisch Getesteter – egal ob geimpft oder ungeimpft – deutlich sicherer als ein im März Zweitgeimpfter ohne Test. Wir haben viele Patienten, die trotz Zweitimpfung corona-positiv sind. Dass die Verantwortlichen keine Regelung zur Gültigkeitsdauer der Impfung treffen, kostet Menschenleben und ist nicht zu verstehen. Die Politik ist feige und drückt sich vor unangenehmen Entscheidungen. Wenn der Staat sich nicht traut, eine Impfpflicht zu beschließen, dann darf er auch nicht die Ungeimpften vom öffentlichen Leben ausschließen. Sobald neben einer möglichst aktuellen Impfung auch ein aktueller Test zum Schuhe kaufen berechtigt, habe ich die Teilung der Gesellschaft nicht mehr. Mein Herzenswunsch für Weihnachten ist, dass wir mit Respekt, mit Anstand und Empathie miteinander umgehen und uns nicht von der Politik in Geimpfte und Ungeimpfte teilen lassen.

Entlastung durch Impfteams

Seit dieser Woche ist das mobile Impfteam des DRK im O-Schatz-Park im Einsatz. Entlastet das die Hausärzte?

Das entlastet uns enorm. Die Absprache könnte aber verbessert werden. Wir hatten in dieser Woche einen Patienten, der vom DRK-Team mit Biontech erstmals geimpft wurde und von uns einen Folgetermin haben wollte. Das funktioniert nicht. Ich kann diesem Mann nicht versprechen, dass ich in vier Wochen eine Dosis Biontech für ihn habe. Das muss das DRK-Team organisieren und gleich einen zweiten Termin anbieten.

Hoffnung auf Karl Lauterbach

Karl Lauterbach ist der neue Bundesgesundheitsminister. Was erwarten Sie als Hausarzt von ihm?

Sein Vorgänger Jens Spahn war sehr auf technische Neuerungen ausgerichtet, wie zum Beispiel auf die elektronische Patientenakte. Die ist seit Juli verfügbar, mich hat in dieser Zeit aber nicht ein einziger Patient danach gefragt. Karl Lauterbach ist ein absoluter Experte im deutschen Gesundheitssystem, er kennt die Strukturen. Von ihm erhoffe ich mir, dass das Augenmerk wieder mehr auf unsere eigentliche Arbeit zwischen Patient und Arzt gelegt wird.

Von Frank Hörügel