Oschatzer Autohaus Schmidt verkauft 18 000 Fahrzeuge in der Collm-Region

Oschatz

Das Jahr 1990 war nicht nur ein schicksalhaftes Jahr für Deutschland, sondern auch für viele Familien in der Collm-Region begann ein neuer Lebensabschnitt. Vor 30 Jahren wurde in Oschatz das Autohaus Schmidt gegründet. In diesem drei Jahrzehnten entwickelte sich das Autohaus von einem ehemaligen PGH-Betrieb zu einem renommierten Autohaus, welches die Marken Mazda und Volvo vertreibt und repariert. Anlässlich des 30-jährigen Firmenjubiläums sprach OAZ mit Geschäftsführer Holger Schmidt.

Herr Schmidt, vor 30 Jahren wurde von ihrem Vater das Autohaus gegründet. Seit vielen Jahren führen Sie die Geschäfte. Wie viele Autos haben sie in den vergangenen 30 Jahren verkauft?

Anzeige

Das ist eine gute Frage, die wir uns auch schon gestellt haben. Auf das Auto genau lässt sich das in diesem langen Zeitraum leider nicht mehr feststellen. Wir haben seit 1992 eine durchgehende EDV. Wir sind jetzt bei rund 18 000 verkauften Pkw´s. Für ein mittelständisches Unternehmen wie unseres ist das schon ein ordentliches Ergebnis. Würde man alle unsere verkauften Autos aneinander stellen, dann käme man ungefähr auf die Strecke von Oschatz nach Leipzig und zurück.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Firmengründung 1990 war sicher ein Meilenstein, dem etliche folgten?

Genau. Das Unternehmen wurde 1990 als Schmidt und Wolf GmbH gegründet. Damals war noch die Familie Wolf beteiligt. Das war in Bahnhofstraße 56, von diesem Gelände aus sind die Eltern damals gestartet. Ich bin 1991 in das Unternehmen gewechselt. Damals stand die Fragen wie sich das Unternehmen langfristig aufstellt. Schnell wurde klar, dass eine Investition an einem anderen Standort notwendig ist. Und mit dieser Investition stellt sich natürlich auch die Frage, wie zieht die Folgegeneration mit. Mein Vater war zur Wende ungefähr so alt, wie ich heute bin. Wir haben 1992 angefangen zu bauen und waren 1993 das erste Autohaus am Striesaer Weg. Damals gab es nur noch gegenüber den damaligen Boschdienst Weber. Das ist heute das Autohaus Gegner. Ansonsten gab es hier oben noch gar nichts.

Wann haben Sie die Geschäftsführung übernommen?

Mein Vater ist 1999 schwer erkrankt. In dieser Zeit haben wir die Geschäftsübergabe an die jüngere Generation organisiert. Bis 2005 war auch noch die Familie Wolf mit im Boot. Wir haben uns dann aber einvernehmlich getrennt. Seit 2005 bin ich der alleinige Gesellschafter.

Was haben Sie ursprünglich gelernt?

Ich bin Baujahr 1968 und bin natürlich von Haus aus mit Autos groß geworden. Zu der Zeit, als ich gelernt habe, hieß der Beruf noch Kraftfahrzeug-Schlosser. Zur Wende habe ich dann noch meinen Handwerks-Meister gemacht. Allerdings hat sich in den vergangenen 30 Jahren die Technik enorm verändert. Bei Bremse oder Fahrwerk kann ich sicher noch mitreden, aber was die Elektronik betrifft, das ist etwas für unsere Spezialisten. Zu meiner Zeit konnte man noch mit dem Multimeter auf Fehlersuche gehen.

Das Unternehmen hat auch über die Grenzen von Oschatz expandiert?

2007 sind wir in Großenhain heimisch geworden. Mazda ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob wir diesen Standort besetzen wollen. Zeitgleich kam das Angebot, das ehemalige Autohaus Jacob in Großenhain übernehmen zu können. Wir haben damals den Schritt gewagt. Und haben so aber auch den Brückenschlag zu Volvo gemacht. Das Autohaus war nämlich seit der Wende ein Volvo-Partner. Und vor zwei Jahren haben wir die letzte große Investition getätigt und das Autohaus in Oschatz nach den aktuellen Vorgaben von Mazda und Volvo fertiggestellt.

Wie stellt sich das Verhältnis zwischen Verkauf und Werkstatt dar?

Vom Umsatz her macht die Werkstatt nur einen kleinen Teil im Verhältnis zum Verkauf aus. Das ist ja auch ganz klar. Wenn man von einem Fahrzeugwert von 25 000 Euro ausgeht. Dafür muss man in der Werkstatt schon viele Schrauben drehen. Die Werkstatt ist aber trotzdem eine wichtige Säule des Unternehmens, die für Stabilität sorgt. Wir wollen die Kunden mit ihren Fahrzeugen über die Jahre begleiten. Das ist für mich Nachhaltigkeit.

Ging der Weg des Autohauses immer nach oben? Oder gab es auch mal schlechte Jahre?

Natürlich gibt es Schwankungen. Und als Autohaus ist man natürlich immer davon abhängig, wie die Produkte des Herstellers beim Kunden ankommen. Und die Kette lässt sich fortsetzen. Das Auto, welches wir nicht verkaufen, kommt in den Folgejahren auch nicht zu uns zur Wartung. Grundsätzlich haben wir aber immer darauf geachtet, dass wir ein gutes betriebswirtschaftliches Ergebnis erzielen. Wir sind derzeit 26 Mitarbeiter im Unternehmen und generieren einen Umsatz um die zwölf Millionen Euro. Wir haben aber auch immer darauf geachtet, dass wir die Region an unserem Erfolg beteiligen.

Das heißt?

Wir haben mit Geld, welches wir hier erwirtschaften, viele lokale Aktivitäten unterstützt. Wir haben zum Beispiel die Modenacht gesponsert, die Kleine Gartenschau, zahlreiche Vereine haben Zuwendungen bekommen und wir haben für die Sanierung der St.-Aegidien-Kirche gespendet. Ich gebe von unserem wirtschaftlichen Erfolg gern wieder etwas zurück.

Mit Blick in die Zukunft stellen sich zwei Fragen. Die erste lautet: Was halten Sie von der Zukunft des Autos, insbesondere von Elektromobilität?

Ich glaube, trotz der vielen Diskussionen, dass das Automobil eine Zukunft hat. Bei der Elektromobilität habe ich meine Meinung geändert. Ich war anfangs sehr skeptisch. Und es bleiben auch noch viele Fragen offen. Aber inzwischen kann man mit einem E-Auto gut kleine bis mittlere Strecken bewältigen. Davon habe ich mich auch selbst überzeugt. Ich glaube aber auch, dass es weiter Autos mit Verbrennungsmotoren geben wird. Dem Kunden wird ein Spektrum an Möglichkeiten angeboten, aus der er auswählen kann.

Die zweite Frage lautet: Wie sieht es mit der Unternehmensnachfolge aus?

Klar denkt man darüber nach. Aber da ist nichts entschieden und gibt es auch gar keinen akuten Handlungsdruck. Allerdings gibt es im Unternehmen junge, dynamische Mitarbeiter, die sicherlich das Unternehmen in meinem Sinne auch einmal weiterführen können und wollen, vielleicht auch in Verbindung mit meinen drei Töchtern. Wir werden sehen, wo der Weg hingeht.

Von Hagen Rösner