Oschatzer Axtschläger aus Psychiatrie entlassen

Oschatz

„Er ist nicht mehr aufgrund eines gerichtlichen Beschlusses in der geschlossenen Psychiatrie“, bestätigte Dr. Jörg Burmeister, stellvertretender Direktor des Amtsgerichtes Torgau, die Beobachtung von Anwohnern auf Anfrage dieser Zeitung.

Nachdem der Axtschläger von SEK-Beamten überwältigt worden war, wurde er medizinisch versorgt. Quelle: Frank Hörügel

Burmeister hatte den Mann nach den Ereignissen am 18. Mai per richterlichen Beschluss in die geschlossene Psychiatrie der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Fachkrankenhauses Hubertusburg in Wermsdorf eingewiesen.

Sechs Wochen sind vorbei

Nach dem sächsischen Psychisch-Kranken-Gesetz konnte der 43-Jährige sechs Wochen lang in der geschlossenen Abteilung untergebracht werden. Diese Zeitspanne ist abgelaufen. Und wie geht es nun weiter mit dem Axtschläger? „Gegen den Betroffenen gibt es jetzt ein Betreuungsverfahren“, sagt Richter Burmeister. In dem Verfahren werde geprüft, ob dem Oschatzer ein Betreuer an die Seite zu stellen ist.

In der Wohnung verbarrikadiert

Rückblick: Nachdem der 43-Jährige am Nachmittag des 18. Mai auf offener Straße ausgerastet war, verbarrikadierte sich der Mann in seiner Wohnung im ersten Obergeschoss eines Siedlungshauses. Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) wurden zur Hilfe gerufen. Ihnen gelang es schließlich, den Mann zu überwältigen.

Von Frank Hörügel