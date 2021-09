Oschatzer Axtschläger jetzt besser unter Kontrolle

Oschatz

„Die Betreuung ist angeordnet worden“, bestätigte Dr. Jörg Burmeister, stellvertretender Direktor des Amtsgerichtes Torgau, auf OAZ-Anfrage. Was bedeutet das nun? „Er bekommt jemanden zur Seite gestellt, der ihn in seinen rechtlichen Angelegenheiten vertritt und dem auch die Entscheidung über seine Gesundheitsfürsorge obliegt“, so Burmeister. Der Betreuer werde zum Beispiel dafür sorgen, dass der 43-Jährige regelmäßig seine Medikamente einnehme und sich bei Bedarf medizinisch behandeln lasse.

Autos mit Axt demoliert

Der psychisch kranke Mann hatte am 18. Mai dieses Jahres zwei auf der Straße geparkte Autos mit einer Axt demoliert. Den zur Hilfe gerufenen Polizisten gelang es nicht, den aggressiven Mann zu beruhigen. Laut Polizei bedrohte der 43-Jährige die Beamten, indem er einen Wurf mit der Axt vortäuschte. Der Mann verbarrikadierte sich schließlich in seiner Wohnung im ersten Stock eines Reihenhauses in der Merkwitzer Siedlung. Dort randalierte er weiter.

Der Axtschläger konnte schließlich von Beamten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) überwältigt werden. Danach wurde er für mehrere Wochen in die Psychiatrie in Wermsdorf eingewiesen und kehrte anschließend in seine Wohnung in der Merkwitzer Straße zurück.

Angst vor neuen Übergriffen

Mehrere Anwohner hatten sich, nachdem der 43-Jährige zurückgekehrt war, Hilfe suchend an die OAZ gewendet, weil sie Angst vor weiteren Übergriffen des 43-Jährigen hatten. Die Gefahr, dass der Axtschläger noch einmal ausrastet, ist durch die jetzt angeordnete Betreuung geringer geworden.

Von Frank Hörügel