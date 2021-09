Oschatzer Bäckermeister Nils Taube ist Unternehmer des Jahres

Oschatz

Sichtlich bewegt hat Nils Taube im Thomas-Müntzer-Haus die Auszeichnung als Unternehmer des Jahres entgegengenommen. „Es ist für mich eine unheimliche Wertschätzung der Arbeit, die in unserem Unternehmen geleistet wird“, sagt Nils Taube beim Empfang. Die Auszeichnung wird alljährlich vom Stadtrat und vom Oberbürgermeister für erfolgreiche Unternehmer im Stadtgebiet vergeben. Unter zahlreichen Nominierungen hatte sich der Stadtrat für Nils Taube entschieden.

Das Unternehmen von Bäckermeister Taube hatte sich in den vergangenen 15 Jahren von einer lokalen Bäckerei zu einem Unternehmen mit regionaler Bedeutung entwickelt. Herzstück ist die neue Bäckerei in Merkwitz und das dazugehörige Filialnetz, welches über die Kreisgrenze hinausreicht. Jörg Bringewald, Beigeordneter der Stadt Oschatz meinte in seiner Laudatio: „Das Backhaus Taube hat 15 Läden, meist in den Supermärkten von Eilenburg, über Döbeln bis Riesa. Taubes Firmenphilosophie ist es, was die Kunden in die Läden zieht. Regionale Rohstoffe hoher Qualität sorgen für hochwertige Produkte, das merken die Kunden und Kundinnen ganz genau.“

Von Hagen Rösner