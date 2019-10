Oschatzer Bauernfrühstück mit Pilz statt Schwein – so muss das sein!

Region

Viele bekannte Oschatzer haben einen eigenen Eintrag im Internet-Lexikon Wikipedia,lasen wir am vergangenen Wochenende. Die Bauern gehören leider nicht dazu. Ihnen fehlt schlichtweg die Lobby. Das ist nur einer der Gründe, weshalb zahlreiche Vertreter dieses Berufsstandes am Dienstag zum Protest in die Großstädte der Republik fuhren.

„Wir rufen zu Tisch“, teilten die Landwirte mit, zu tausenden in Bonn, zu mehreren hundert anderswo. Adressaten waren allen voran Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Umweltministerin Svenja Schulze. Allerdings schlugen die Politikerinnen die Einladung aus, keine der beiden kam zum Bauernfrühstück.

Neue Bauernregeln

Flexible Landwirte wissen sich indes selbst zu helfen. Die enorme Pilz-Schwemme der vergangenen Wochen animiert sie, selbst zu ernten oder zu züchten. Erfolg vorausgesetzt, garantiert in beiden Fällen Ergebnisse, die groß genug sind, um daraus Schnitzel zuzubereiten. Merke: Ein Pilzschnitzel ist deutlich günstiger herzustellen als ein Schweineschnitzel – und trägt dem Trend Rechnung, sich vegan zu ernähren.

Pilzschwemme regt zum Umdenken an – auch in der Landwirtschaft. Quelle: Roger Dietze

Im Vergleich zu manch Anderem müssen Bauern für ihren Erfolg noch richtig ackern. Wenn das nicht anerkannt, torpediert oder durch Bürokratie erschwert wird, steigt der Frust. Wenn die Landwirte bald öfter die Arbeit niederlegen, etabliert das der Volksmund mit einer neuen Bauernregel: „Steht im Winter noch das Korn, dann ist es halt vergessen worden“.

Alles Schweine

Hinzu kommt, dass vor allem in der Tierproduktion katastrophale Bedingungen herrschen. Bei Schweinezüchtern sieht es auf Arbeit zum Beispiel aus wie in einem Saustall. Da kann jeder Angestellte in Gaunitz froh sein, dass die Ställe dort jetzt endlich auf Vordermann gebracht werden. Das macht auch die Tiere glücklicher, die ja bisweilen nicht im besten Umfeld leben: „Manch Eber, der ist missgestimmt, weil seine Kinder Ferkel sind. Nicht nur die Frau, die Sau alleine, auch die Verwandtschaft – alles Schweine“, lautet eine andere Bauernregel.

Von Christian Kunze