Oschatzer Bauhof-Chef ist bereit für die kalte Jahreszeit

Oschatz

234 Straßen dauerhaft im Blick. 40 Kilometer Rad- und Gehwege. Während andere sich um halb vier Uhr früh noch einmal im Bett umdrehen, wird er sich in den nächsten Wochen bereits um die Sicherheit der Stadt sorgen. Rolf Prochazka ist Chef des Bauhofes in Oschatz und bereit für den Winterdienst in diesem Jahr. Guter Vorbereitung und viel Erfahrung sei Dank. Schließlich koordiniert er das Geschäft bereits seit 30 Jahren.

In den beiden Silos am Wasserturm lagern 120 Tonnen Salz, der grell-orangene Unimog, den das Bauhof-Team „Muk“ getauft hat, glänzt und wartet auf seinen Einsatz. „Im Prinzip fange ich schon immer im Mai an zu planen. Da sind die Salzpreise niedrig. Es soll ja schließlich gut gewirtschaftet werden“, sagt Prochazka. Dass alles seine Ordnung hat und der Überblick gewahrt wird, ist wichtig, findet der Oschatzer. Schließlich kommt noch eine Menge Papierkram in der nächsten Zeit obendrauf. Es könne zwar mal chaotisch zu gehen beim Winterdienst, aber da helfe ein Drunter und Drüber im Büro auch nicht.

Diese Pflichten haben Anlieger Eigentümer eines Grundstückes in Oschatz sind im Winter montags bis samstags von 7 Uhr bis 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 8 Uhr bis 20 Uh r dazu verpflichtet, alle öffentlichen Wege entlang ihrer Grundstücksgrenzeauf einer Breite von 1,50 Meter zu beräumen. Die Flächen müssen so vom Schnee befreit werden, dass der Gehweg durchgehend genutzt werden kann. Festgetretener oder auftauender Schnee ist ebenfalls zu lösen und möglichst außerhalb des Verkehrsraumes abzulagern. Auch Straßenrinnen und -einläufe müssen frei bleiben. Bei Glätte sind Anlieger dazu angehalten, rechtzeitig zu streuen und zwar mit Sand, Splitt oder vergleichbarem abstumpfenden Material. Salz darf nur in geringen Mengen zur Beseitigung hartnäckiger Eis- und Schneerückstände verwendet werden.

Fünf Männer deckeln den Winterdienst der Stadt

„Glücklicherweise ist Oschatz eigentlich keine klassische Winterregion“, so Prochazka. Umso besser erinnert er sich an den Einsatz 2009/2010. Ein extremes Jahr für den Bauhof und seinen Chef. „Da hat auch unser Salz nicht mehr genügt.“ Das Problem sei in solchen Situationen gar nicht so sehr der Schnee, sondern die überfrierende Nässe. „Die Schneedecken sehen die Autofahrer und Fußgänger, das macht sie achtsamer. Eis hingegen bleibt weitestgehend unsichtbar.“

Um böse Überraschungen zu vermeiden, sind die Aussichten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für den Winter die Lektüre der Wahl. Vom DWD bekommt Prochazka täglich detaillierte Vorhersagen und kann danach den Einsatz seiner Männer koordinieren. Vier an der Zahl, plus eine Kraft aus der Stadtgärtnerei, fahren dann ihre Touren durch die Stadt und ihre Ortsteile. Immer zuerst dahin, wo es brennt. „Am gefährlichsten ist es eigentlich an den Bushaltestellen. Dort müssen die Leute rein und raus, ob sie wollen oder nicht. Da müssen wir schnell ran.“

„Die einen sagen wir machen zu viel, die anderen zu wenig“

Ein Tag Winterdienst frisst zwischen 5 000 und 7 000 Euro. „Wir sind ja auch rund um die Uhr im Einsatz.“ Oder zumindest auf Abruf. „Stufe W“ nennt es der Bauhof-Chef. Dann gibt es noch die erste Morgenrunde unter Stufe 1 und den regulären Straßenräumdienst unter Stufe 2. Ausnahmesituationen wie der besagte Einsatz 2009/2010 stehen unter drei. „Da werden die Tage lang und man muss irgendwann akzeptieren, dass es manchmal einfach nur hilft, abzuwarten.“ Prochazka meint damit die Tage, an denen der Schnee ununterbrochen zu fallen scheint. Eine Erkenntnis, die die Erfahrung mit sich bringt.

Kurz vor der Wende fing für ihn alles im Bauamt der Stadt an. Als Ende der 1990er Jahre der Bauhof gegründet wurde, rückte er auf den Chefsessel. Bis heute ist der da geblieben und macht seine Arbeit mit der selben Gewissenhaftigkeit wie vor 30 Jahren. „Das wichtigste war immer und ist für mich noch heute, dass wir die Oschatzer sicher durch den Winter bringen.“ Auch wenn dem Bauhof und Prochazkas Arbeit nicht immer nur Verständnis entgegen stößt, weiß der Oschatzer, wie wichtig ihre Arbeit ist. „Die einen sagen wir machen zu viel, die anderen zu wenig.“ Wären sie nicht da, wäre es aber sicher auch nicht recht.

Von Lisa Schliep