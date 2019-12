Oschatz

Netter Nager: Der orangefarbene Biber, Maskottchen der Obi-Baumarktkette, bringt die Chefin der Oschatzer Stadtgärtnerei Kathleen Teschmit zum Strahlen. Gemeinsam mit Mike Jentzsch vom Oschatzer Baumarkt-Team brachte er drei neue Blaufichten für das Beet am Altmarkt in Oschatz. Am Wochenende hatten Unbekannte drei der zu Dekorationszwecken an dieser Stelle aufgestellten Bäume gestohlen. Mike Jentzsch hatte den OAZ-Bericht über den dreisten Diebstahl gelesen und bat die Marktleitung um Unterstützung. Das fruchtete – der Oschatzer Obi-Markt stellt der Stadt die drei Fichten kostenlos zur Verfügung und füllt damit die Lücken im Beet.

Von Christian Kunze