Die etwa 20 anwesenden Mitglieder des Fördervereins Landesgartenschau Oschatz wählten in der vergangenen Woche nicht nur einen neuen Vorstand, sondern bildete sich auch weiter. Im Anschluss an die Sitzung wurden zwei kurze Lehrvideos gezeigt. Dabei ging es darum, wie man richtig einen Obstbaum beziehungsweise einen Rosenstock pflanzt. Die beiden Videos gehören zu einer ganzen Serie, die über den Internetvideokanal Youtube abgerufen werden können. Initiator der Videos ist der Oschatzer Wolfgang Müller. Er ist nicht nur der Inhaber des Oschatzer Rosenzuchtunternehmens und Vorstandsmitglied im Verein LAGO 2006, sondern auch der Landesvorsitzende des Bundesverbandes der deutschen Baumschuler, der Dachverband der Obstbaumzüchter und Vermarkter. „Wir haben in der Vergangenheit immer wieder festgestellt, dass viele Leute zwar Bäume kaufen, aber absolut keine Ahnung haben, wie man einen Baum richtig pflanzt und diesen im jungen Stadium auch pflegt“, sagt Wolfgang Müller zur Begründung. Die Baumschulen seien zwar beim Verkauf der Pflanzen immer bemüht, die erforderlichen Ratschläge und Pflanztipps mit auf den Weg zugeben, aber bei einem Lehrvideo könne man noch einmal alle Schritte für eine Baumpflanzung nachvollziehen, so der Oschatzer. In der Videoserie wird auch das Anpflanzen einer Hecke, die Pflanzung von Ziergehölzen beziehungsweise die Pflanzung von Nadelbäumen behandelt.

Von Hagen Rösner