Oschatzer Beachvolleyballturnier: Sieg für „Die Dreisten Drei“

Oschatz

Optimales Wetter, disziplinierte Volleyballspieler und spannende Begegnungen am Netz – so bilanziert die Oschatzer Freizeitstätten GmbH das jüngste Beachvolleyballturnier im „Platsch“-Freibad unter Corona-Bedingungen. Insgesamt sechs Mannschaften traten bei dem Wettbewerb um die Pokale an.

Bereits mit dem ersten Aufschlag am Vormittag wurde klar, die Hobbysportler spielen, trotz zum Teil sehr langer Pausen, auf einem hohen Niveau. Im Spielmodus „Jeder gegen Jeden“ wurden zunächst die Plätze ausgespielt, bevor im zweiten Teil des Turniers mit Halbfinale und Finale schließlich der Sieger ermittelt werden konnte.

Rote Laterne für „Bierfreunde“

Die sechs Teams, teilweise „Wiederholungstäter“ aus den vergangenen Jahren wie etwa „Die Dreisten Drei“ und das Volleyballteam aus Prausitz, kämpften in fairen und ausgeglichenen Spielen um den Einzug in die Finalrunde. Im Halbfinale standen sich dann „Die dreisten Drei“ und „Chaos am Netz“ sowie die Teams „Mischmasch“ und „Netzquäler“ gegenüber und duellierten sich um den Einzug ins große Finale. Spaß, Einsatz, Kampfgeist und Fairness standen bei allem Siegeswillen jedoch im Vordergrund.

„Die dreisten Drei“konnten sich mit 15:9, 11:15 und 15:6 gegen das jüngste Team des Turniers „Chaos am Netz“ durchsetzen. Das Team „Mischmasch“ siegte mit 12:15, 15:4 und 15:12 gegen die „Netzquäler“. Es folgten die Platzierungsspiele, in denen sich die Teilnehmenden aus Prausitz gegen die „Bierfreunde“ den 5. Platz sicherten und „Chaos am Netz“den 3. Platz erringen konnte.

In einem umkämpften Finale setzten sich dann „Die dreisten Drei“ gegen die „Mischmasch“-Spieler mit 15:12, 11:15 und 15:8 durch und gewannen somit das diesjährige Beachvolleyballturnier im Freibad Oschatz. Die rote Laterne ging an die Mannschaft „Bierfreunde“.

Von Christian Kunze