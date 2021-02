Oschatzer Berufschulzentrum wirbt coronakonform um neue Schüler

Oschatz

Im vergangenen Jahr hat es noch geklappt: Regulär lädt das Berufliche Schulzentrum in Oschatz in seinen Standorten Am Zeugamt und Berufsschulstraße traditionell Anfang März zu einem Tag der offenen Tür ein. Die bewährte Präsenzveranstaltung muss dieses Jahr aus Gründen des Infektionsschutzes ausfallen. Wie die stellvertretende Leiterin der Bildungsstätte, Sylvia Knott auf Nachfrage mitteilt, wird es 2021 eine virtuelle Alternative zum klassischen Tag der offenen Tür geben.

Hotline für wichtige Informationen am 1. März

Die besondere Aktion soll auf zwei Tage verteilt werden. Los geht es am Montag, dem 1. März mit einer telefonischen Informations-Hotline. Hier werden die jeweiligen Ansprechpartner für alle angebotenen Schularten den Interessenten Rede und Antwort stehen.

Videochat in Konferenzform am 6. März

Weiter geht es mit der Möglichkeit eines Videochats in Konferenzform am Sonnabend, dem 6. März – dem ursprünglichen Tag der offenen Tür. An diesem Tag wird es allerdings auch möglich sein, die jeweiligen Bewerbungsunterlagen im Sekretariat der Schule abzugeben – analog, auf dem herkömmlichen Weg, in der Stammschule Am Zeugamt 3.

Bewerbungsunterlagen auf Internetseite

Bewerbungsunterlagen für das Berufliche Gymnasium und die Berufsfachschule für Sozialwesen sind auf der Internetseite www.bsz-oschatz.de abrufbar. Die telefonische Erreichbarkeit am 1. März ist in der Zeit von 13 bis 16 Uhr wie folgt: Fragen rund um das Berufliche Gymnasium beantwortet Sylvia Knott unter 03435 976023. Fragen rund um die Berufsfachschule Sozialwesen beantwortet Heike Wilhelm unter 03435 9881682. Fragen rund um das Berufsvorbereitungsjahr, Berufsgrundbildungsjahr oder duale Ausbildung beantwortet Kai-Uwe Bauroth unter 03435 976022. Per Videochat werden die verschiedenen Schularten und ihre Besonderheiten am 6. März vorgestellt – in der Zeit von 9 bis 12 Uhr. Informationen zur Anmeldung demnächst auf der Internetseite.

Von Christian Kunze