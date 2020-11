Oschatzer Bestatter: Kondolieren geht auch durch Zuzwinkern

Oschatz

Was wird beim Totensonntag am 22. November diesmal anders sein als in den vorangegangenen Jahren?

Für viele Angehörige ist es wichtig, noch einmal in einer Gemeinschaft zu gedenken und zu spüren, es gibt noch andere, die ähnliches erlebt haben. Bisher war es immer so, dass zu der Andachtsstunde die Friedhofskirche bis auf den letzten Platz gefüllt war. Eine solche große Veranstaltung mit Chor und Orgelspiel geht in diesem Jahr aufgrund der Abstandsregelungen eben nicht. Dennoch sollen die Angehörigen die Möglichkeit bekommen, sich zu verabschieden und der Verstorbenen zu gedenken. Deshalb werden wir die Kirche am Totensonntag von 13.30 bis 16.30 Uhr für eine stille Andacht offen lassen, dass jeder dort eine Kerze abstellen kann. In dieser Zeit stehen auch ehrenamtliche Mitarbeiter des Hospizdienstes und der Trauerhilfe Wünsche für ein Gespräch bereit. Es darf nur eine begrenzte Zahl von Leuten gleichzeitig in der Kirche sein.

Bei Trauerfeiern unter Corona-Bedingungen sind Hände schütteln oder Umarmungen untersagt – und es gilt die Abstandsregelung von anderthalb Metern. Wie gehen die Trauernden mit diesen Einschränkungen um?

Die meisten haben Verständnis dafür. Auch bei uns gelten die gesetzlich festgelegten Abstandsregelungen, und es muss ein Mundschutz getragen werden. Das Kondolieren geht auch durch ein Zuzwinkern – ein Gruß, der ohne persönlichen Kontakt stattfindet.

Ist die Teilnehmerzahl bei Trauerfeiern beschränkt?

Die Trauerfeiern werden wie Trauergottesdienste gesehen. In der Kirche selbst gibt es keine Begrenzung der Personenzahl, es muss aber die Abstandsregelung beachtet werden. Wenn die Kapazität der Friedhofskirche erschöpft ist, dann übertragen wir die Trauerfeier akustisch nach außen.

Was bedeutet das für die Trauernden?

Für die Familien ist das Eingrenzen schwierig, wen sie einladen und wen nicht. Entscheidend ist die Kapazität der Friedhofskirche. Und die liegt in Oschatz unter den derzeitigen Bedingungen bei maximal 50 Leuten. Viele Familien geben schon in den Traueranzeigen bekannt, dass die Beisetzung und Trauerfeier im Kreis der Familie stattfinden wird. Die anschließende Bewirtung der Trauergemeinde, die wir in unserem Gesellschaftsraum auch angeboten haben, ist im Moment nicht möglich.

Sind aktuell bestimmte Bestattungsarten untersagt?

Nein, das ist nach wie vor eine Entscheidung der Familie.

Deutschlandweit gibt es den Trend, dass sich die Angehörigen vermehrt für Feuerbestattungen entscheiden, weil so die Bestattung und Trauerfeier längere Zeit hinaus gezögert werden können – vielleicht bis nach Corona. Ist das in Oschatz auch so?

Das ist hier kein Trend, sondern bei uns schon seit langem so. Wir haben zu 95 Prozent Feuerbestattungen.

Bieten Sie auch Seebestattungen an?

Ja, in diesem Jahr wurde das bisher sechs Mal gewünscht.

Gibt es da auch Einschränkungen?

Das funktioniert so: Ich übersende die Urne zu einem Kollegen an der Ostsee, der Seebestattungen durchführt. Derzeit dürfen die Kollegen mit ihren Schiffen nicht mehr so weit rausfahren, damit die Trauergesellschaft nicht so lange auf engem Raum zusammen ist. Die Zahl der mitreisenden Personen ist begrenzt und es darf keine gastronomische Versorgung an Bord angeboten werden.

Hatten Sie schon mit Corona-Toten zu tun?

Ja, vereinzelt. Wir als Bestatter bekommen die Todesursache nicht zu erfahren, sondern nur den Vermerk, ob ein Leichnam infektiös ist oder nicht. Das gab es schon immer, zum Beispiel bei Tod durch multiresistente Keime. Da müssen wir Vorsorge durch Schutzkleidung treffen. Und das ist bei Corona-Toten nichts anders.

