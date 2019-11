Oschatzer Bibliothek, Buchhandlung und Gymnasium gestalten Vorlesetag

Oschatz

Am 15. November findet der alljährliche bundesweite Vorlesetag statt. Dieses Mal steht er unter dem Motto „Sport und Bewegung“. Auch in Oschatz werden Menschen zum Buch greifen und anderen vorlesen. Fortgesetzt wird in diesem Jahr eine bestehende Kooperation zwischen der Buchhandlung Roscher, der Stadtbibliothek Oschatz und dem Thomas-Mann-Gymnasium.

Ganztagsangebot „LeseLust“

Alle drei Institutionen küren den besten Leser der Klassenstufe 6. Außerdem sind in Gymnasium und Bibliothek Leseecken eingerichtet, in denen ältere Schüler jüngeren ihre Lieblingsgeschichten vorlesen werden. Ferner betätigen sich Schüler des Ganztagsangebotes „LeseLust“, ebenfalls in Kooperation von Ausleihe und Schule, als Vorleser. Die Lesenacht in der Bibliothek ist ausgebucht, teilt Bibliotheksmitarbeiterin Diana Mann mit.

Kämmerer liest Kindern vor

Eine weitere Tradition ist es, dass bekannte Persönlichkeiten am bundesweiten Vorlesetag anderen, in der Regel Kindern, vorlesen. Auch dieses Ritual hält die Oschatzer Stadtbibliothek hoch. Am 15. November werden die Erstklässler der Oschatzer Grundschule „Zum Bücherwurm zu Gast sein. Sie lauschen Geschichten dreier „prominenter“ Vorleser, in diesem Jahr sind das die Vorsitzende des Kinderschutzbundes in Oschatz, Renate Fuhrmann, die Oschatzer Grünen-Stadträtin Uta Schmidt und der Kämmerer Jörg Bringewald.

Von Christian Kunze