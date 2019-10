Die Mitglieder der Oschatzer Werbegemeinschaft und ihre Partner sorgten am Sonntag für reges Treiben in der Innenstadt. Auf dem Markt wurde Herbstfest gefeiert, Händler luden zum Kaufen und Bummeln in ihre Geschäfte ein. Außerdem wurde das Geheimnis gelüftet, wer dieses Jahr im Advent als Engel und Wichtel unterwegs sein wird.