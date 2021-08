Oschatzer Bibliotheksleiterin gibt Lesetipps für den Sommerurlaub

Oschatz

Sommerzeit ist Lesezeit. Zwar geht die Stadtbibliothek in der kommenden Woche für die restlichen Ferien drei Wochen lang in die Betriebsferien. Ehe es soweit ist, hat die neue Leiterin der Ausleihe, Anett Hacker jedoch noch eine Hand voll Lesetipps für jeden Geschmack. Ihre persönliche Top5 für die Leser dieser Zeitung sieht folgendermaßen aus:

„Monschau“, Roman von Steffen Kopetzky: „Ein furioses Stück Literatur von erstaunlicher Aktualität“ sagt Hacker mit Blick auf den Plot. Erzählt wird die Liebesgeschichte einer Firmenerbin und eines Wissenschaftlers während eines Pocken-Ausbruchs im titelgebenden Kreis Monschau in der Eifel. „Inspiriert von realen Ereignissen im Jahr 1962 verbinden sich Spannung, Wissenschaft, Zeitbild und Liebesroman zu einer besonderen Mischung. Da ist fast für jeden etwas dabei“.

„Nachttod“, Roman von Johanna Mo: „Kriminalliteratur aus Schweden verspricht schon einmal gut zu werden – wenn es dann noch um persönliche Dämonen der ermittelnden Beamten geht, kann fast nichts mehr schief gehen“, sagt Hacker. Der Auftakt einer Krimi-Reihe führt die Heldin zurück nach Öland, den Ort ihrer Kindheit, in der ihr Vater einst einen Mord begangen hat. Nun ist sie wiederum mit einer Leiche konfrontiert: Der Sohn ihrer besten Freundin, erstochen, mitten in der Nacht, an einem beliebten Ausflugsziel. Die Ermittlungen konfrontieren sie mit der eigenen Vergangenheit, denn nicht jeder freut sich über ihre Rückkehr..

Reiseführer mit Augenzwinkern

„Wanderungen für Langschläfer“ von Lars Freudental: „Touren für Ausgeschlafene“ heißt es ergänzend zum Titel, ferner sind auf dem Cover „35 erlebnisreiche Halbtagstouren“ angekündigt. Für Anett Hacker ist dieser Reiseführer der etwas anderen Art der Beleg dafür, dass man in und um den Schwarzwald jede Menge erleben kann, „auch wenn man sich erst zum Mittagessen auf den Weg macht.“ In Zeiten der Beschränkungen für Reisen und besonderen Umstände für das Überschreiten von Ländergrenzen eine augenzwinkernde Anleitung, die nähere Umgebung besser kennen zu lernen, erst recht, wenn man es gemütlich angehen möchte.

Quelle: Christian Kunze

Robin Lane Fox: „Der englische Gärtner“ – untertitelt mit „Leben und Arbeiten im Garten“ bringt Leidenschaft für Gärten und ihre Historie mit britischem Humor zusammen. Das letzterer bisweilen etwas schwärzer, sprich derber und makaberer ausfällt, wissen die Leser der Gartenkolumne des Autors bereits. „Mehr als nur ein Ratgeber, große Literatur zu einem alltäglichen Thema“, urteilt Hacker. Gärten verraten etwas über die Zeit, in der sie entstanden sind und nicht zuletzt über jene, die sie angelegt haben. Das Buch vereint Texte, die in dieser Rubrik bereits in der Financial Times erschienen sind mit neuen Anekdoten, Wissenswertem und Geschichten rund um das vielseitige Thema Gärten.

Verabredungen der anderen Art

„Wundervolle Reise durch die Nacht“ von Anita Ganeri: Sachbuch, Bildband und Kinderbuch in einem – geeignet zum Anschauen und Vorlesen für Kinder ab vier Jahren, widmet sich die Veröffentlichung auf das Zielpublikum angemessene Weise all dem, was die Umwelt in den dunklen Stunden bereit hält. Tierwelt, Pflanzen, Natur- und Wetterphänomene werden vorgestellt, detailliert illustriert und erklärt. Die Illustrationen stammen von Charlotte Pepper. „Es gibt Wunder, die müssen im Dunklen geschehen, das wusste schon Walter Moers“, sagt Hacker – und das trifft wohl auch auf dieses Buch zu.

Zu guter Letzt wirbt die Leiterin noch für eine Aktion, die die Bibliothek vor kurzem ins Leben gerufen hat. Unter dem Motto „Blind Date mit einem Buch“ können sich Nutzer jeden Alters mit einem Buch verabreden. „Wir haben Leseexemplare, gestiftet von der Buchhandlung Roscher, für Sie verpackt. Sie nehmen das Buch mit, wissen nicht, was auf sie zukommt – wie bei einer echten Verabredung mit einem Menschen eben. Sie dürfen lesen, das Buch kennen lernen – und uns anschließend gern von Ihren Erfahrungen berichten“, so Hacker. Vielleicht wird aus dem Blind Date eine Freundschaft – oder gar eine Liebe fürs Leben. Wenn nicht, was soll’s? Es gibt auch noch andere Bücher...

Von Christian Kunze