Oschatz

Die gute Nachricht zuerst: Für ein Bier oder eine Bratwurst musste am Sonnabend in der Oschatzer Innenstadt niemand lange Schlange stehen. Trotz Kälte, Wind und mal mehr, mal weniger starkem Regen entschied sich die Oschatzer Werbegemeinschaft, die im vergangenen Jahr neu konzipierte Blechnacht, den Nachfolger des traditionellen Autofrühlings, durchzuziehen. „Man kann alles perfekt planen, außer das Wetter“, kommentierte Vorsitzender Thomas Schupke kurz nach der Eröffnung die Witterung.

Ein gutes Dutzend Marken

Bis auf eines der angemeldeten Autohäuser sahen das alle angekündigten Partner genauso – sie präsentierten ihre Modelle auf den zwei Märkten, in der Lutherstraße und der Sporerstraße, so dass die Besucher in den Genuss eines guten Dutzend Marken kamen. Zwar drängelten sich die Menschen nicht zwischen den Autos, doch überstieg die Zahl der Regenschirme die der ausgestellten Fahrzeuge.

Blechnacht Oschatz 2019 bei Regen Quelle: Christian Kunze

Das erste Mal nach einer kurzen Pause wieder mit dabei waren die Vertreter des Autohauses Hirth aus der Oschatzer Nachbarstadt Mügeln. Für Verkäufer Ronny Ritter bietet sich die bei Veranstaltungen in der Innenstadt sonst eher nicht so stark frequentierte Lutherstraße regelrecht an, um neue Modelle der Öffentlichkeit vorzustellen. „Hier kann man die Autos richtig toll aufreihen“, sagt er. Das neu ausgearbeitete Konzept der Werbegemeinschaft habe das Unternehmen überzeugt, sich wieder zu beteiligen. „Das Verlagern auf den späten Nachmittag und Abend gibt auch denen die Möglichkeit, sich umzuschauen, die am Sonnabend noch arbeiten müssen“, nennt er einen Vorteil. Dass bei der zweiten Auflage nun so ein Wetter herrscht sei jedoch ärgerlich für alle, die mitmachen.

Anerkennung für Werbegemeinschaft

Anerkennende Worte zollte auch Holger Schmidt der Werbegemeinschaft. Der Inhaber von Autohäusern in Oschatz und Großenhain zieht den Hut vor Machern wie Thomas Schupke und Andrè Luhn von Frankenstolz Schlafkomfort, die gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern und Helfern auch dann die Innenstadt beleben, wenn die Gegebenheiten eher bescheiden sind. Für Schmidt war es zudem selbstverständlich, die angekündigte Laufstegpräsentation durchzuziehen. Er und auch die anderen anwesenden Autohändler nutzen die erstmals konzipierte Möglichkeit, ihre neuesten Modelle auf einem roten Teppich im Scheinwerferlicht am Altmarkt in Szenen zu setzen und Vorzüge anzupreisen – das kennt man in Oschatz sonst nur von den Models der Modenacht. Moderator Wieland Wagner gab gemeinsamen mit den Autohausinhabern das Beste, dass auch dieser Programmpunkt gelang.

Blechnacht Oschatz 2019 bei Regen Quelle: Christian Kunze

Gekommen waren trotz des Regens zur zweiten Blechnacht aber nicht nur Autoverkäufer. Gegenüber des Thomas-Müntzer-Hauses am Altmarkt zeigten die Vertreter der Tuning-Szene, was man mit einigen Veränderungen an den Karosserien beim „liebsten Kind“ so alles machen kann. Und nur wenige Meter entfernt wurde schon die Werbetrommel für ein weiteres Großereignis in der Region gerührt, bei dem Autos eine wichtige Rolle spielen. Das Ackerrace in Böhla hat sich zu einem Magneten für Fahrer und Publikum entwickelt. Das Starterfeld ist so begehrt, das Plätze verlost werden. Sieben davon wurden zur Oschatzer Blechnacht ermittelt.

Als Fachmann für Reifen, Räder und Felgen stand Thomas Biernoth seinen Mann. Für die RST Sladeck GmbH hatte er sich vorgenommen, auch glänzende Alufelgen zu zeigen. Darauf verzichtete er. „Ganz kneifen kommt aber nicht infrage. Dabei sein ist alles“, nahm er das Schmuddelwetter sportlich.

Von Christian Kunze