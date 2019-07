Oschatz

Ab kommender Woche wird der Blumenberg zur Baustelle: Die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft GmbH (DOWW) erneuert auf rund 540 Metern die Trinkwasserleitungen. Investiert werden nach Angaben des Unternehmens rund 180 000 Euro, gebaut wird voraussichtlich bis Mitte Oktober. „Die vorhandenen Trinkwasserleitungen sind alt und marode. Sie stammen teilweise aus dem Jahr 1949, andere Abschnitte wurden etwa um 1970 verlegt“, weiß Torsten Richter Projektleiter in der Investabteilung der baubegleitendenden Veolia Wasser Deutschland GmbH.

Hausanschlüsse werden mit gezahltW

Roland Hammer, Gruppenleiter bei Veolia für den Bereich Oschatz, ergänzt: „Die Gussleitungen verfügten damals über keine Innenbeschichtung. Ablagerungen haben sich an den Innenwänden festgesetzt. Diese lösen sich bei erhöhten Fließgeschwindigkeiten des Trinkwassers, zum Beispiel wenn ein Rohrbruch auftritt oder der Verbrauch, wie jetzt im Juni aufgrund des erhöhten Bedarfs, recht hoch ist. Das führte in der Vergangenheit gelegentlich zu Trübungen des Trinkwassers.“ Zudem habe es bereits Schäden an der Rohrleitung gegeben.

Die neue Trinkwasserleitung mit einem Innendurchmesser von 150 Millimetern besteht aus Kunststoff. Parallel zum Leitungsbau werden 51 Hausanschlüsse erneuert, zum Teil bis zum Wasserzähler. „Insgesamt sind das zusätzlich zur Trinkwasserleitung weitere 520 Meter Hausanschlussleitungen”, so Torsten Richter. Auch die Erneuerung der Hausanschlüsse zahlt die DOWW. „Bis zum Wasserzähler ist das öffentlicher Bereich. Dahinter ist der Hauseigentümer zuständig“. Richter betont, dass Anwohner während der Baumaßnahme zu ihren Grundstücken gelangen, es sei denn, die Baufirma arbeitet unmittelbar vor dem Haus.

Weitere Investitionen geplant

Mit Einschränkungen der Wasserversorgung müssen die Kunden nicht rechnen. „Die bestehende Leitung bleibt in Betrieb, bis die Firma die Arbeiten beendet hat”, so Richter. Lediglich, wenn die neue Leitung in das vorhandene System eingebunden wird, müsse die Zuleitung kurz unterbrochen werden. Darüber werde rechtzeitig informiert. Beauftragt ist die in Mügeln ansässige Firma Erdmann Bau GmbH. In den kommenden zwei Jahren will die DOWW in diesem Bereich weiter investierten. Dann sollen von der Parkstraße über Kleinforst bis zur Heinrich-Mann-Straße größerer Leitungen verlegt werden, blickt Geschäftsführer Stephan Baillieu voraus.

