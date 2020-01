Prozessauftakt am Leipziger Landgericht: Der einschlägig vorbestrafte Robert L. (37) ist erneut angeklagt, in Oschatz den Königreichsaal der Zeugen Jehovas angezündet zu haben. Auch für eine ganze Serie von Fahrzeugbränden könnte er verantwortlich sein. Um das zu klären, sind jetzt vier Verhandlungstage angesetzt.

Das Gemeindehaus der Zeugen Jehovas steht am 9. Mai 2010 in Flammen. Der jetzt am Landgericht Leipzig Angeklagte Robert L. versuchte im Jahr 2013 mehrmals, den Königreichssaal in Brand zu stecken und wurde dafür auch verurteilt. Aktuell wird ihm vorgeworfen, auch im Jahr 2018 und 2019 bei den Zeugen Jehovas gezündelt zu haben. Quelle: Dirk Hunger (Archiv)