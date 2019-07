Oschatz

Das ist nicht alltägliche Millimeterarbeit für Heiko Scholz: Der Fahrer des Betonwerkes in Oschatz steuert seinen Lkw vorsichtig im Rückwärtsgang den Mulde-Elbe-Radweg entlang. Sein Ziel: Die Brückenbaustelle am Bahnviadukt unweit des Katzenwäldchens. Geladen hat er eine knapp zehn Meter lange Fertigteilbrücke aus Stahlbeton. Dieses Manöver ist auch eine Belastungsprobe für den neu gebauten Radweg, denn das Brückenelement hat ein Gewicht von 13,34 Tonnen – hinzu kommt noch das Gewicht des Transportfahrzeugs.

Die in Oschatz nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernt gefertigte Brücke ersetzt eine marode Fußgängerbrücke aus den 50er Jahren des zurückliegenden Jahrhunderts. Als das enorme Bauteil schließlich am Haken des Krans der beauftragten Montra Bau- und Dienstleistungs GmbH aus Belgern-Schildau hängt, ist das nicht nur für die Arbeiter, die Vertreterin des Ingenieurbüros Hantke aus Meißen und die Bauamts-Delegation Michael Voigt, Dietmar Fellauer und Martin Gärtner von der Oschatzer Stadtverwaltung ein imposanter Anblick.

Höhenunterschied ausgeglichen

Während die Brücke in der Luft schwebt, saust ein Zug über das unmittelbar benachbarte Viadukt der Bahntrasse Leipzig-Dresden. Die Passagiere staunen nicht schlecht, ebenso eine Hand voll Jogger und Radfahrer, die am Mittwochmorgen den an der Brückenbaustelle liegenden Weg nutzen wollen, aber offenbar das extra aufgestellte Sackgassenschild am Abzweig der ehemaligen Zuckerfabrik übersehen zu haben scheinen.

Für die beteiligten Arbeiter inklusive des Kranlenkers ist nun ebenfalls Millimeterarbeit gefragt, die neu gefertigte Brücke in die vom Vorgängerbau erhaltenen Widerlager zu heben – denn schließlich muss alles genau passen. Damit auch künftig Fußgänger den Gang über die Döllnitz zu den Döllnitzwiesen, dem Katzenwäldchen oder dem Gadegastweg schaffen, muss hier jeder Handgriff sitzen. „Vor allem bei Kindergartengruppen ist diese Verbindung sehr beliebt“, weiß der Bauamtsleiter Michael Voigt.

Die eingesetzte Fertigteilbrücke. Quelle: Christian Kunze

Die ehemalige Brücke, so forderte es ein Gutachten, musste abgerissen werden. Solche Gutachten, wie sie alle drei Jahre notwendig sind, werden für derartige Entscheidungen ebenso herangezogen wie die alle sechs Jahre notwendigen Brückenhauptuntersuchungen. Beide kamen zum gleichen Ergebnis, welches auch den Laien unter den Betrachtern und Nutzern der Brücke anhand des sichtlich immer schlechteren Zustands des Bauwerks kaum zu verbergen war. Die letzte Reparatur erfolgte in den 90er Jahren.

Die Möglichkeit des Ersatzneubaus ergab sich schließlich im Zuge des zweiten Bauabschnitts des Mulde-Elbe-Radweges im vergangenen Jahr. Damals wurde bereits die zu erwartende Brückenhöhe berücksichtigt. „Wir haben uns dafür entschieden, die neue Brücke etwas höher zu bauen, damit die Döllnitz auch bei Hochwasser noch darunter hindurchfließen kann“, so Dietmar Fellauer. Als Übergangslösung wurden damals Treppenstufen zur Überwindung des Höhenunterschiedes zwischen Radweg und Brücke geschaffen, was vor allem in sozialen Netzwerken für einigen Spott von Nutzern gesorgt hatte.

Kostensteigerung durch Statikprüfung

Die neue Brücke ist knapp zwei Meter breit und bekommt ein Geländer, welches teils aus Holz und teils aus Stahl gefertigt ist. Die Kosten für den Bau beziffert die Stadt auf knapp 70 000 Euro zuzüglich des Planungsaufwandes. Veranschlagt waren ursprünglich nur 63 000 Euro, teurer wurde es unter anderem durch eine Statikprüfung und die allgemeine Entwicklung der Preise im Baugewerbe. Das im März vom Stadtrat beauftragte Brückenbauunternehmen erledigte neben dem Abriss der alten Brücke auch die Aufarbeitung der Widerlager. Nach der erfolgreichen Anpassung an das angrenzende Gelände soll die neue Brücke voraussichtlich Anfang September freigegeben werden.

Von Christian Kunze