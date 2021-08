Oschatzer Buchhändlerin beliefert Schulen der Region mit Zehntausenden Büchern und Heften

Oschatz

Bücher statt Brötchen: In der ehemaligen Bäckereifiliale in der Lutherstraße stapeln sich in dieser Woche Lehrmittel. Alexandra Roscher und Petra Kneppe liefern, unterstützt von Kneppes Sohn Toni, tausende neue Schulbücher und Arbeitshefte an ein Dutzend Bildungseinrichtungen in der Region rund um den Collm aus. Das leerstehende Ladengeschäft haben sie als Lager für die immense Menge an Lehrmitteln angemietet.

Der Gesamtpreis der Schulbuchbestellungen liegt in diesem Jahr bei einem Wert von rund 100 000 Euro und umfasst zwölf Häuser: Die Grundschulen „Zum Bücherwurm“, „Collmblick“ und „Magister Hering“ in Oschatz, die Oberschule Oschatz, das Thomas-Mann-Gymnasium und das Berufliche Schulzentrum in Oschatz, die Rosenthal-Lernförderschule Oschatz, die Freie Evangelische Werkschule Naundorf, die Oberschule und die Grundschule Wermsdorf sowie die Grundschulen in Schönnewitz und Cavertitz, zählt Roscher auf.

Alexandra Roscher und Petra Kneppe (v.l.) sortieren Schulbücher- und Hefte Quelle: Christian Kunze(Archiv)

Die Buchhändlerinnen und ihre Helfer können für die Touren zu den Schulen im Umland auf einen Transporter des Mercedes Autohauses Gruma zurückgreifen. „Den bekommen wir kostenlos – und er ist uns eine enorme Hilfe“, so Alexandra Roscher. Allein am Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasium (TMG), das das Trio am Dienstag aufgrund der bestellten Büchermenge zwei Mal anfuhr, sind für das neue Schuljahr knapp 3000 neue Bücher und Hefte im Wert von rund 43 000 Euro zu verteilen.

Das Musikzimmer im Erdgeschoss des TMG, unweit des Speiseraums, dient als zweites Zwischenlager. „Hier sortieren wir alle Bücher und Hefte nach Fächern und die jeweiligen Fachkollegen nehmen sich dann ihre bestellte Ware weg und stempeln sie sofort ab“, sagt Immo Roitzsch, der die Bestellungen koordiniert – gemeinsam mit dem Sekretariat, den Fachlehrern und dem Landratsamt Nordsachsen als Schulträger.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Maßgeblich für die Auswahl der Lernmaterialien in den einzelnen Fächern ist neben dem Verschleiß und Anpassungen im Lehrplan auch die Verfügbarkeit und in zunehmendem Maß die Digitalisierung an den Schulen. „Manche bewährte Titel werden nicht mehr neu aufgelegt. Da muss dann Ersatz her. Manchmal wechseln Lehrer, manchmal bieten die einen Verlage zeitgemäßere Inhalte als andere – auch das wirke sich auf Bestellungen aus. Und es gebe natürlich auch Stoff im Lehrplan, die sich digital besser vermitteln lassen. Hier handeln die Kollegen jedoch mit Augenmaß, denn das gedruckte Wort und das haptische Erfassen sind im Lernprozess einfach unverzichtbar, so der Pädagoge.

Stapelweise Wissen. Quelle: Christian Kunze

„Ich gehöre auch zu denen, die sich Dinge lieber immer noch mal ausdrucken oder in den entsprechenden Werken nachschlagen, statt zu googlen. Denn sind wir ehrlich. So bequem das Internet ist, so viel Blödsinn liefert es auch“, so der Fachlehrer für Deutsch und Sport.

In der Regel sei ein Lehrbuch nach fünf Jahren abgeschrieben. Je nachdem, wie es von Schülerinnen und Schülern behandelt wird, kann es allerdings kürzer oder länger genutzt werden. Ob Lehrbücher in der zurückliegenden häuslichen Lernzeit häufiger oder seltener beansprucht wurden als in der regulären Unterrichtszeit, vermag Roitzsch nicht zu beurteilen.

In den unteren Jahrgangsstufen sei der Anteil an Arbeitsheften zum Ausfüllen noch etwas höher, gegenüber reinen Lehrbüchern, weil sich die Jüngeren noch mehr selbst erarbeiten sollen.

Von Christian Kunze