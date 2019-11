Oschatzer Bücherwürmer beschäftigen sich mit Waagen und Maßen

Oschatz

„Ich fand das spannend, den Altmarkt-Brunnen mit Kaffeebohnen auszumessen“, sagt Charlotte. Mit Kaffeebohnen meint die Neunjährige ihre Fußlänge. 82-mal musste sie ihre Füße hintereinander stellen, um den Sandstein-Brunnen zu umrunden.

Pfundschwere Einblicke

Charlotte ist eines von 20 Kindern der Klasse 3b aus der Grundschule Bücherwurm, die sich in den vergangenen Tagen am museumspädagogischen Projekt „Waage, Gewichte und Co. – pfundschwere Einblicke“ beteiligt haben. Am Mittwoch stellten sie die Ergebnisse des Projektes im Stadt- und Waagenmuseum vor. Die fachliche Leitung für dieses Projekt hatten die Museumsleiterin Dana Bach und die Kulturwissenschaftlerin Sabine Schreier.

Die Grundschüler haben sich zum Beispiel mit der Sonnenuhr an der Aegidienkirche beschäftigt, besichtigten die historischen Waagen in der Bäckerei-Filiale Donath und in der Marktfleischerei Müller. Und schließlich erkundeten sie die Waagenausstellung im Museum, beschäftigten sich dort mit Federwaagen und Balkenwaagen.

Interaktive Tafel

„Und im fächerverbindenden Unterricht von Mathematik, Kunst,Werken und Sachunterricht haben wir mit Maßen und Gewichten gearbeitet. Das ist mal was anderes als der normale Unterricht – interessanter und offener“, erläuterte die Klassenlehrerin der 3b, Beate Killat. Herausgekommen bei diesem Projekt ist eine interaktive Tafel. Die einzelnen Waagen und Längenmaße wurden auf der Tafel von den Grundschülern mit Zeichnungen dargestellt und jeweils mit Fotos, Videos und Sprachaufnahmen der Schüler ergänzt. Diese optischen und akustischen Zusatzinformationen können auf einem Tablet abgerufen werden. „Die interaktive Tafel soll zu unserer Kunstausstellung im März nächsten Jahres vorgestellt werden“, kündigte die Klassenlehrerin Beate Killat an.

Vom Kulturraum Leipziger Raum gefördert

„Ich bin richtig stolz auf euch. Ihr seid schon richtige Fachfrauen und -männer für Waagen“, lobte abschließend Dana Bach die Drittklässler. Das Projekt der Oschatzer Grundschule Bücherwurm wurde zu 100 Prozent vom Kulturraum Leipziger Raum gefördert, zu dem die Landkreises Leipzig und Nordsachsen gehören.

Von Frank Hörügel