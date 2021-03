Oschatzer Bundestagskandidat Denis Korn verlängert Nistkasten-Aktion

Oschatz/Nordsachsen

„Gestalte deinen eigenen Nistkasten“, ruft Denis Korn seit geraumer Zeit Menschen jeden Alters im Landkreis auf. Die Aktion des Grünen-Bundestagskandidaten für Nordsachsen hat eine Resonanz erfahren, die ihn selbst überwältigt hat. Inzwischen sind schon über 700 Nistkästen verteilt – und es werden mehr. Da er die meisten Exemplare selbst verteilt hat, kennt er auch die Menschen die sie gestalten. „Die zahlreichen Rückmeldungen und Nachfragen von Kindereinrichtungen und Familien haben dazu geführt, dass die Kästen schnell alle waren. Doch zugleich war es Ansporn, neue zu ordern“, so der Lonnewitzer. Am Montag um neun Uhr geht ein Bestellformular online. Korn hat noch einmal knapp 300 Kästen bestellt. Die Zielmarke lautet: 1000 Kästen für den Landkreis. Pro Person kann maximal ein Kasten kostenlos bestellt werden. Dieser kann im Oschatzer Büro des Kandidaten in der Sporerstraße abgeholt oder frei Haus an den Interessent geschickt werden – dann fällt jedoch eine Versandgebühr von sechs Euro an. Bis Ende März sollen alle Kästen produziert und übergeben sein“, so Korn. Auf der Internetseite gibt es eine Galerie mit ausgewählten fertiggestalteten Kästen.

https://denis-korn.de/

Von Christian Kunze