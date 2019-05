Oschatz

Als ehemaliger Leipziger Polizeipräsident (bis Ende Januar) kennt sich Bernd Merbitz mit Straßen aus. „Wenn du hier mit einem Elektro-Roller lang fährst, dann machst du einen Salto“, sagt er mit Blick auf die Sprünge der Gehwegplatten in der Bahnhofstraße. Merbitz ist nach seiner Polizisten-Laufbahn zum CDU-Landtagskandidaten für Nordsachsen nominiert worden und in dieser Funktion unterstützt er seine Oschatzer Parteifreunde. Die haben für die Stadtratswahl am 26. Mai 15 Kandidaten und ein Programm aufgestellt. Ein Kernpunkt: Den Ausbau der Bahnhofstraße und der Ortsdurchfahrt Merkwitz (beide Staatsstraße 30) inklusive Radweg weiter voran treiben.

Tatsächlich sind diese beiden Straßen die größten Schlaglochpisten im Stadtgebiet – und sorgen schon seit Jahren für Unmut. Da es sich um Staatsstraßen handelt, hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) dafür den Hut auf. Im Januar sagte Behördensprecherin Isabel Siebert, dass für den Ausbau der Merkwitzer Ortsdurchfahrt derzeit der Vorentwurf für die Planung erarbeitet werde. Der Ausbau der Bahnhofstraße sei dagegen grundsätzlich nicht vorgesehen. Daran hat sich nichts geändert. „Die Auskunft von Januar 2019 entspricht nach wie vor dem aktuellen Stand“, teilte Isabel Siebert am Mittwoch auf OAZ-Anfrage mit.

Anwohner und Firmen leiden

„Die Chance ist groß, dass Merkwitz gebaut wird. Wir brauchen aber auch den zweiten Abschnitt vom Bahnhof an der Schule vorbei bis zur B 6“, erläutert der Stadtverbandsvorsitzende Hans-Günter Sirrenberg das Ziel der Oschatzer Christdemokraten. Unter den Schlaglochpisten leiden besonders die Verkehrsteilnehmer, die Anwohner und die Firmen, die über diese Straßen angefahren werden. „Zwei unserer Mitarbeiter – ein Fußgänger und ein Radfahrer – haben sich hier bereits bei Wegeunfällen verletzt“, sagt André Luhn, Standortleiter des Matratzenherstellers Frankenstolz. Und die Merkwitzerin Anja Helbig ergänzt: „Es geht um die Sicherheit der Radfahrer und Fußgänger.“ Spediteur Hartmut Peter bezeichnet den Zustand der Straßen als „Katastrophe“ und meint: „Man wundert sich, dass hier bisher so wenig passiert ist.“ Und Mario Recknagel ist als Geschäftsführer von HB-Getränke besonders betroffen: „Pro Tag werden wir von 80 bis 100 Lkw angefahren – über die Bahnhofstraße oder Merkwitz. Wegen der katastrophalen Straßenverhältnisse ist die Gefährdung hoch.“ Bauunternehmer Roland Höptner sieht noch einen anderen Aspekt: „Mir sind in Merkwitz die vielen grauen Hausfassaden aufgefallen. Doch es ist klar: Wenn die Straße nicht gemacht wird, ziehen die Anwohner nicht nach.“

Vorstoß zum Sachsengespräch

Landtagskandidat Merbitz hat die Brisanz und Bürgernähe des Themas erkannt und will es nicht nur seinen Parteifreunden in Oschatz überlassen: „Der Ausbau der beiden Straßen wird eine meiner Forderungen im Landtagswahlkampf sein.“ Einen ersten Vorstoß plant er zum „Sachsengespräch“ mit dem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer am 20. Mai im Thomas-Müntzer-Haus. „Da wollen wir Antworten haben“, sagt Merbitz.

Von Frank Hörügel