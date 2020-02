Oschatzer Carnevalclub: Zeremonienmeister Staffe gibt sein Amt ab

Oschatz

Diese 39. Session und Faschingsveranstaltung des Oschatzer Carnevalclubs wird in seine Geschichte eingehen. Am Sonnabend legte vor mehr als 150 Gästen der Abendveranstaltung das Gründungsmitglied des OCC Günter Staffe Zylinder und Zeremonienstab aus der Hand. 39 Jahre lang hatte er das Amt inne, lenkte und leitete unter vier verschiedenen Präsidenten alle Veranstaltungen der Oschatzer Narren, nahm stets gekonnt das Publikum in die Welt der Karnevalisten mit.

Zur Galerie Zum 39. Mal hat der OCC zum Faschingsvergnügen geladen. Die Mitglieder um Präsidentin Sindy Gärtner hatten die Fete unter das Motto „Oschatz’ bunte Fernsehshow“ gestellt.

„Es war eine super geile Zeit, die mich geprägt hat, an der ich auch als Persönlichkeit gereift bin“, erklärte der 71-jährige Oschatzer nach dem ersten Teil des Abendprogramms auf der Bühne. Er bedankte sich bei allen, die ihn in dieser Zeit begleiteten. Er werde alles in guter Erinnerung behalten, auch wenn er viele wilde Zeiten beim OCC erlebt habe.

Günter Staffe war Gründungsmitglied des OCC

Zusammen mit seiner Frau ist Günter Staffe Gründungsmitglied des OCC gewesen. Und sie sind die einzigen, die heute noch dabei sind. Das spricht für sich. Warum er sich zu diesem Schritt entschloss: „Schauen Sie sich im Saal um, so viel junges, quirliges Volk, da ist es Zeit, Stock und Zylinder abzulegen.“ Dem Verein bleibe er aber treu und alle könnten sich sicher sein, ihn auch noch in der einen oder anderen Rolle zu erleben. Vereinspräsidentin Sindy Gärtner überreichte Günter Staffe den Ehrenorden des OCC und Blumen, bevor sich der Zeremonienmeister mit dem Lied „Eins kann mir keiner nehmen, das ist die pure Lust am Leben...“ verabschiedete. Mancher im Saal konnte dabei eine Träne nicht unterdrücken. Zu ihnen gehörte Carnevalsprinzessin Tina Graul, die schon als Kind Staffe mit ihrem Vater bei den Veranstaltungen des OCC erlebte.

Künftig moderiert Max König

Staffe wäre nicht Staffe, wenn er sich nicht schon vor diesem Abend die Frage gestellt hätte: „Wer führt dann durch das OCC-Programm?“ Und so stellte er Max König vor. Ein junger Mann, 20 Jahre jung, gebürtiger Mügelner und Lehramtsstudent in Dresden, der nun ganz anders als der langjährige Zeremonienmeister agieren wird. Das zeigte sich schon an diesem Abend – aus dem Zeremonienmeister wurde ein Moderator, der statt in Frack und Zylinder in buntem Jackett, mit Fliege und einfarbigem Hemd daher kommt. Talent hat König, wie er am Rest des Abends bewies, aber er muss noch hineinwachsen und er verkörpert eine andere Generation im OCC.

Bunte Fernsehshow mit Männerballett

Dass die Jüngeren auch in anderen Bereichen inzwischen das Sagen haben, wurde in der bunten Oschatzer Fernsehshow am Abend deutlich. In den ersten Programmteilen stahlen die Minis Lindsy, Emma, Tina, Charlotte, Kim und Emely mit ihren Darbietungen, vor allem mit Biene-Maja, den Älteren die Show. Alle Fernsehgenres fanden sich später im Programm wieder, bei dem sogar Stars wie Inka Bause, Bauer Heinrich, Günter Jauch oder Heidi Klump nach Oschatz reisten. Höhepunkt des Abends zum Schluss: das Männerballett.

Von Bärbel Schumann