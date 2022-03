Oschatzer Collm-Klinik: Zahl der Corona-Patienten steigt

Oschatz

Diese Analyse beruht auf einem Gespräch mit Geschäftsführer Stefan Härtel und dem ärztlichen Direktor Dr. Mario Günther.

Wie viele Corona-Patienten gibt es aktuell in der Collm-Klinik?

Am Donnerstag gab es elf Patienten auf der Isolationsstation und einen Patienten auf der Intensivstation. Am Mittwoch waren es noch 15 Patienten auf der Isolationsstation und ein Patient auf der Intensivstation. Vor einer

Dr. Mario Günther, Ärztlicher Direktor der Collm-Klinik Oschatz Quelle: privat

Woche lag die Zahl der Corona-Patienten noch im unteren einstelligen Bereich. Die Belegung in der Isolationsstation ist deutlich angestiegen, aber laut Chefarzt Günther ist die Kapazitätsgrenze noch nicht erreicht. Auf der Intensivstation ist die Lage nach seiner Einschätzung nicht dramatisch, hier pendele die Zahl der Patienten zwischen eins und drei.

Wie alt sind die Corona-Patienten?

Ihr Alter bewegt sich in der Spanne von 18 bis 95 Jahren. Die meisten Patienten sind um die 50 Jahre alt.

Wie ist das Verhältnis von geimpften und ungeimpften Corona-Patienten?

Diese Zahlen werden in der Collm-Klinik zwar erfasst, aber nicht statistisch ausgewertet. Aktuell werden auch viele Geimpfte positiv getestet. Bei den Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, überwiegen die Ungeimpften.

Finden noch geplante Operationen statt?

Einzelne geplante Operationen müssen verschoben werden, weil die Bettenkapazität auf der Normalstation an einzelnen Tagen ausgeschöpft ist. Wenn Patienten zu Operationen in der Klinik aufgenommen werden und sie werden bei der Aufnahme positiv auf Corona getestet, dann werden diese Operationen generell verschoben.

Wie wird sich die Corona-Welle im Landkreis Nordsachsen weiter entwickeln?

Die Kliniken in der Region Leipzig rechnen damit, dass zu Ostern die Spitze der Infektionszahlen erreicht wird und die Welle danach abflaut.

Wie stark ist das medizinische und Pflegepersonal der Collm-Klinik von Corona-Erkrankungen betroffen?

Es gibt Ausfälle beim Personal, die aber noch nicht so groß sind, dass der Klinikbetrieb in Gefahr ist. Meist stecken sich die Beschäftigten bei ihren Kindern in der Familie an.

Wie sieht es mit der Impfpflicht beim Personal aus, die seit dem 15. März gilt?

Die Mitarbeiter, die keinen Immunitätsnachweis haben, werden dem Gesundheitsamt gemeldet. Eine Reaktion der Behörde ist bis jetzt noch nicht erfolgt. 96 Prozent der Ärzte und über 80 Prozent des Pflegepersonals sind geimpft. Die Ungeimpften müssen sich an jedem Arbeitstag einmal testen, die Geimpften zwei Mal pro Woche.

Dürfen Patienten besucht werden?

Besucher müssen einen negativen Corona-Test vorweisen und können zwischen 14 und 16 Uhr ins Krankenhaus. Jeder Patient darf pro Tag einen Besucher eine Stunde lang empfangen. Zwischen 14 und 15 Uhr können sich die Besucher auch in der Klinik testen lassen.

Wie wird der geplante Wegfall vieler Corona-Schutzmaßnahmen ab Anfang April bewertet?

Dr. Mario Günther: „Die Infektionszahlen suggerieren ein Festhalten an den strikten Maßnahmen. Die Zahlen auf unserer Normalstation steigen zwar,

Stefan Härtel, Geschäftsführer Collm-Klinik Oschatz Quelle: Frank Hörügel

aber auf der Intensivstation gibt es aktuell keine Probleme. Ich denke, dass es sich lohnt, diese Lockerung zu wagen. Wir müssen aber immer in der Lage sein, die Lockerungen kurzfristig wieder aufzuheben.“ Stefan Härtel: „In geschlossenen Räumen wie in unserer Klinik oder im Nahverkehr halte ich ein Festhalten an der Maskenpflicht für sinnvoll – darüber hinaus nicht.“

