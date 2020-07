Oschatzer Collm-Klinik auf einem guten Weg

Oschatz

Eine Bertelsmann-Studie schlug im vergangenen Jahr bundesweit hohe Wellen. Die Autoren der Studie empfahlen: Jedes zweite Krankenhaus in Deutschland sollte geschlossen werden, damit die verbleibenden Kliniken mehr Personal und eine bessere Ausstattung bekommen könnten. Zum Zeitpunkt der Studienveröffentlichung konnte noch niemand ahnen, dass die Corona-Pandemie die Sicht auf dieses Thema verändern würde.

In Notlagen Krankenhaus-Versorgung in ländlichen Regionen wichtig

Besonders in gesundheitlichen Notlagen ist die Krankenhaus-Versorgung in ländlichen Regionen von großer Bedeutung. Eine automatische Bestandsgarantie ist damit jedoch nicht verbunden. Kleinere Krankenhäuser, zu denen auch die Collm-Klinik in Oschatz zählt, sind deshalb gut beraten, sich nicht nur auf die medizinische Grundversorgung der Patienten in ihrem Einzugsgebiet zu beschränken.

Anzeige

Leistungsprofil schärfen

Darüber hinaus gilt es, das Leistungsprofil mit einer Spezialisierung auf innovative, medizinische Techniken zu schärfen. Mit dem Ausbau der Endoskopie innerhalb der Abteilung Innere Medizin ist die Oschatzer Collm-Klinik in dieser Beziehung auf einem guten Weg.

Weitere LVZ+ Artikel

E-Mail: f.hoeruegel@lvz.de

Von Frank Hörügel