Oschatzer Collm-Klinik auf zweite Corona-Welle vorbereitet

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus steigt deutschlandweit. Am Donnerstag wurden mehr als 4000 neue Fälle gemeldet. Die Geschäftsführerin der Collm-Klinik Sabine Trudel sagt im OAZ-Interview, wie das Krankenhaus darauf eingestellt ist.

Frage: Ist die Collm-Klinik auf die zweite Infektionswelle vorbereitet?

Sabine Trudel: Wir sind vorbereitet. Auch wenn die Materialbeschaffung eine Herausforderung und ein enormer Kostenfaktor geworden ist, hoffen wir gut aufgestellt zu sein.

Dank der staatlichen Unterstützung konnten wir zusätzliche Überwachungs- und Beatmungsplätze beschaffen, die separat für akute Corona-Fälle sofort einsatzbereit sind. Unser Standard wird weiterhin aufrecht erhalten. So haben wir zur Zeit einen zusätzlichen stationären Isolierbereich mit mehreren Betten, der sofort erweitert werden kann sowie ein Isolierzimmer in der Notaufnahme.

Wie ist das Personal der Collm-Klinik mit Schutzmasken oder Schutzanzügen ausgerüstet? Gibt es Engpässe oder ist alles in ausreichender Zahl vorhanden?

Die Frage, ob alles ausreichend ist, ist relativ. Wir hatten uns beizeiten um persönliche Schutzausrüstungen gekümmert, vom Mund-Nasenschutz bis zu Vollschutzanzügen und sind somit für ein paar Monate gewappnet. Selbstverständlich bedarf es ständiger Bemühungen zur Sicherung der Vorhaltungen. Desinfektionsmittel ordern wir ebenso laufend.

Werden alle neuen Patienten der Collm-Klinik getestet?

In unserem regelmäßig auf die jeweilige Situation angepassten Hygienekonzept ist verankert, dass aktuell alle stationären Patientenaufnahmen getestet werden, ebenso Patienten, die nach ihrem Aufenthalt in Einrichtungen gehen. Stellt sich jedoch heraus, dass bei Patienten erst während ihres Aufenthaltes Covid-19 festgestellt wird, findet eine sogenannte Quellensuche statt. Dabei werden alle Mitarbeiter sofort getestet und alle, die sonst im Patientenzimmer lagen. Alle Besucher, die mit positiv getesteten Patienten im direkten Kontakt waren, werden anhand der Besucherauskünfte dem Gesundheitsamt gemeldet, das alle weiteren Koordinationen übernimmt. In diesem Sinn haben die Besucherauskünfte ihre Berechtigung.

Welche praktischen Auswirkungen hat das für die Collm-Klinik?

Auf Grund der aktuellen Situation haben wir eine Aufnahmestation eingerichtet. Positiv getestete Patienten, die einer stationären Versorgung bedürfen – ob mit oder auch ohne typische Corona-Symptome – kommen dann auf unsere Isolationsstation. Symptomatisch erkrankte Covid-19-Patienten werden dann nach ärztlicher Absprache in eine Spezialklinik des Regierungsbezirkes Leipzig verlegt – das sind das Universitätsklinikum Leipzig, Klinikum St. Georg oder das Herzzentrum in Leipzig.

Was passiert, wenn ein Patient positiv getestet wird?

Stellen wir im Laufe des Aufenthaltes ein positives Ergebnis fest, beginnt die groß angelegte Quellensuche. In diesem Moment tritt sofort eine Besuchersperre ein. Die zwischenzeitlich gelockerte Situation wird wieder so wie im Frühjahr befristet eingeführt. Diese kann ohne Ankündigung eintreten und wir bitten für solche Situationen immer um Verständnis. Wir hatten seit Beginn der Pandemie sechs stationäre Patienten, bei denen Covid-19 festgestellt wurde, davon mussten bisher zwei Patienten nach Leipzig verlegt werden.

Was kann jeder tun, um eine Corona-Infektion zu vermeiden?

Wir appellieren an das Tragen von Mund-Nasenschutz und an das Vermeiden des Händegebens. Wir schenken uns ein Lächeln, was übrigens trotz Maske erkennbar ist. Gerade in der kommenden Herbstzeit sollten alle auf Hygieneregeln achten und nicht leichtfertig Risiken eingehen.

